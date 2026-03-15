COMEDERO ARRIBA, FANTINO. – Una tragedia sacudió la madrugada de este domingo a la comunidad de Comedero Arriba, donde un hombre ultimó a su expareja sentimental y luego se quitó la vida.

Las víctimas de este nuevo hecho de violencia de género fueron identificadas como Wanda Rosa y Pedro Luís Castillo Sosa, apodado Mauricio.

El incidente ocurrió en el interior de la vivienda donde residía la mujer junto a los dos hijos de ambos, quienes ahora quedan en la orfandad.

Según informes preliminares, la pareja se encontraba separada desde hace un tiempo. Versiones locales indican que Castillo llegó a la residencia en horas de la madrugada y, tras una acalorada discusión presuntamente motivada por celos, se escucharon varias detonaciones.

Al lugar se presentaron unidades del Sistema de Emergencias 9-1-1 y agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM). El coronel Larkin Moquete, jefe del departamento policial de Sánchez Ramírez, informó que la institución ha iniciado las pesquisas correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Los restos de ambos están siendo velados en la referida localidad cacaotalera.