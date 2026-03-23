Santo Domingo.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) informó este lunes que los choferes de carga asumirán, por el momento, el costo del aumento de los combustibles, y no aplicarán alzas para el traslado de mercancías.

Ricardo de los Santos explicó que, aunque todavía no se ha cuantificado las posibles pérdidas que esto representará para el sector, se entiende que la situación requiere que cada actor haga su aporte para reducir el efecto que dejará al país la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

Expresó que Fenatrado ha decidido dar un “compás de espera” antes de aplicar cualquier reajuste en las tarifas de transporte de carga, y observar si la situación logra estabilizarse.

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Exhortó a otras organizaciones del sector a adoptar medidas similares, tras considerar que “el país atraviesa un momento difícil en un escenario global incierto”.

“Ante un futuro impredecible, lo más prudente es esperar para observar cómo evolucionan las condiciones, antes de tomar nuevas decisiones”, dijo el también presidente del Senado.

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró el pasado fin de semana, que el país está preparado para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Medio Oriente.

El mandatario enumeró las medidas que ejecuta el Gobierno para amortiguar el impacto del alza de los precios internacionales del petróleo.