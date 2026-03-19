Feria inmobiliaria de Banreservas en Alto Manhattan reúne a cientos de dominicanos

Unos dos mil dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania se dieron cita este miércoles en el Alto Manhattan para la inauguración de la Tercera Feria Inmobiliaria de Banreservas, realizada en el Radio Hotel.

Muchos de los asistentes dijeron que fueron motivados por las atractivas tasas de financiamiento disponibles para comprar vivienda en la República Dominicana.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, explicó que están ofreciendo tasas desde 9.50 % a seis meses, 10.50 % a un año y 11.50 % a dos años. Además, hay financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años, buscando facilitar que los dominicanos en el exterior puedan adquirir su casa en el país.

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Según Aguilera, esta iniciativa responde al interés del presidente Luis Abinader y del banco de apoyar a la diáspora para que pueda cumplir el sueño de tener vivienda propia en República Dominicana.

También destacó que Banreservas seguirá ampliando este tipo de actividades en otros países, y anunció que en mayo la feria llegará a Madrid, España.

Por su lado, el cónsul Jesús Vásquez valoró la alta asistencia y aseguró que este tipo de eventos acerca al Estado dominicano a su comunidad en el exterior, además de generar confianza para invertir en el país.

Algunos asistentes compartieron su experiencia. Mavel Báez dijo que ve la feria como una buena oportunidad para adquirir una propiedad segura, mientras que Diomedes Vargas destacó la organización del evento y le deseó éxitos a los participantes.

En la feria participan más de 30 desarrolladores inmobiliarios con una oferta de más de 6,000 propiedades, entre apartamentos, casas, villas y solares. También se ofrece asesoría personalizada para quienes estén interesados.

La actividad continuará en Lawrence, Massachusetts, los días 21 y 22 de marzo, en el Parthum School Complex, desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Banreservas informó además que sus oficinas en Nueva York, Miami y Madrid han atendido a más de 50,000 clientes, abierto más de 40,000 cuentas de ahorro y manejan depósitos que superan los RD$16,000 millones. Asimismo, han otorgado créditos por más de RD$3,500 millones y canalizado cerca de 100,000 remesas, en su mayoría destinadas a financiamiento directo.