Banreservas celebrará tercera feria inmobiliaria en Nueva York y Lawrence

Todo está listo para el inicio de la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en la ciudad de Nueva York y en Lawrence, Massachusetts, un evento dirigido a la diáspora dominicana interesada en adquirir y financiar su vivienda en la República Dominicana.

La feria se llevará a cabo los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de este mes en el piso 12 del Radio Hotel, ubicado en el 500 W de la calle 181, esquina avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, a partir de las 10:00 de la mañana.

Posteriormente, continuará el sábado 21 y domingo 22 en Lawrence, Massachusetts, en el Parthum School Complex, en el mismo horario.

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Dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Boston, Springfield, Rhode Island y otras ciudades del noreste de Estados Unidos han manifestado gran expectativa por esta iniciativa, que les permitirá conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios en distintas regiones del país.

Durante la feria, Banreservas ofrecerá atractivas condiciones de financiamiento, con préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años, facilitando así el acceso a una vivienda propia para los connacionales.

El evento contará con la presentación de más de 6,000 unidades habitacionales, entre apartamentos, casas, villas y solares, así como la participación de más de 30 desarrolladores y empresas inmobiliarias que brindarán asesoría personalizada.

Además, los asistentes podrán realizar procesos de precalificación, recibir orientación financiera y conocer diversas oportunidades de inversión inmobiliaria en la República Dominicana.

Con esta iniciativa, Banreservas reafirma su compromiso con los dominicanos residentes en el exterior, al tiempo que impulsa el desarrollo económico del país a través del sector inmobiliario.