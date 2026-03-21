Con el propósito de promover una mayor comprensión social sobre el autismo y fortalecer el diálogo entre familias, especialistas y la ciudadanía, Santo Domingo recibirá la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo

El evento central de esta jornada será la inauguración de la exposición “Alto Relieve: ados voces”, protagonizada por el joven artista de 16 años Fernando Gabriel Quiroz Flaviá. A través de sus obras, el joven quien se encuentra dentro del espectro autista utiliza el color, la textura y el relieve como formas de expresión artística para conectar con la sociedad.

Mesa de Diálogo

Esta iniciativa, impulsada por la Mesa de Diálogo por el Autismo, busca utilizar el arte como un puente para visibilizar las capacidades de las personas dentro del espectro y fomentar una cultura más consciente, respetuosa y solidaria.

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Exposición

La exposición, que abrirá sus puertas el jueves 26 de marzo a las 6:30 p.m., cuenta con la curaduría de la maestra Alma Vásquez y representa un esfuerzo continuo de los padres del artista, Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, por crear espacios de sensibilización que unan a las familias con expertos y ciudadanos interesados en la inclusión real.

El evento

La 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo se realizará del 26 al 28 de marzo en Ágora

Los temas

Como parte fundamental de este encuentro, se abordarán temas críticos vinculados a los derechos y el acompañamiento familiar, transformando el primer piso del mall en un escenario de reflexión pública.

Según explicó Cony Taveras, directora comercial de Ágora, la institución reafirma su compromiso de servir como plataforma para estos diálogos abiertos, utilizando los lienzos de Fernando Gabriel como un mensaje de esperanza.

Esta tercera edición consolida un camino iniciado en años anteriores con muestras como Multiverso de Colores (2024) y Camino de Luz (2025), que ya han dejado una huella en la comunidad.

El programa educativo se fortalecerá el viernes 27 de marzo con una jornada de charlas en colaboración con el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).

Durante este día, diversos especialistas analizarán el impacto del uso de pantallas en el autismo, los beneficios de las intervenciones asistidas con animales y la importancia vital de construir redes de apoyo sólidas para el entorno familiar.

Herramientas

Estas sesiones buscan dotar a los asistentes de herramientas prácticas y conocimientos actualizados para mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición.

Las actividades concluirán el sábado 28 de marzo con un enfoque en la literatura y las políticas públicas, incluyendo el conversatorio “El autismo desde la familia” y la presentación del Plan Nacional de Discapacidad por parte del CONADIS.