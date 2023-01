Festival de Cine Global reconocerá a Paz Vega

Con un reconocimiento a la trayectoria de la afamada actriz española Paz Vega, el Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) será inaugurado el domingo 22 de enero, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El esperado encuentro cinematográfico, que arriba a su 15 aniversario, tendrá una especial dedicatoria a la memoria del maestro del cine dominicano Claudio Chea y al cine andaluz.

La jornada que se extenderá hasta el 29 de enero será inaugurada con la proyección de “Modelo 77”, de Alberto Rodríguez; la película andaluza más aclamada del año, candidata a 16 premios Goya, incluyendo mejor película y director.

En homenaje a Chea se exhibirá “Estoy todo lo iguana que se puede”, su último trabajo como director de fotografía, realizado en México.

La información fue ofrecida anoche por el director del FCGSD, Omar de la Cruz, en compañía de la ex directora de DGcine, Yvette Marichal, quien será reconocida con el premio Camilo Carrau, como “Orgullo nacional del cine”, por su labor en el séptimo arte y contribución al desarrollo e identidad de la República Dominicana.

Omar de la Cruz e Yvette Marichal durante el encuentro con la prensa.

De la Cruz reveló que también serán reconocidos Kaliah Garzón, con el Lidia Bastos, por su trayectoria profesional en el séptimo arte, sus cualidades éticas, humanas y profesionales; el Banco Popular con el Francisco Palau, por ser Orgullo Empresarial para el desarrollo de la industria cinematográfica y Guillermo Sención, con el GLOBAL, por el apoyo incondicional y desinteresado al desarrollo del y a la industria cinematográfica nacional.

Las películas serán exhibidas en las salas del Palacio del Cine, de Blue Mall, hasta el domingo 29 de enero y se extenderán las exhibiciones por una semana adicional para dar la oportunidad a los cinéfilos de apreciar la gran variedad de filmes que componen su cartelera.

Estrellas invitadas

De la Cruz informó que entre las estrellas internacionales confirmadas están los jóvenes actores Cameron Douglas, Ella Bleu Travolta y Edouard Philipponat, quienes tendrán la presentación especial de su nueva película “El corredor” (The Runner), un impactante thriller dirigido por Michelle Danner.

También están confirmados representantes de plataformas como Netflix, Amazon, Mubi y Vix, además directores de los principales festivales de cine andaluces como Sevilla, Huelva y Málaga y figuras que sobresalen en la industria internacional.

Para la clausura del evento se exhibirá el documental distribuido por Disney+, “The Dominican Dream”, de Jonathan Hock; un nostálgico retrato sobre la emigración y la búsqueda del sueño americano, que narra la historia del dominicano Luis Felipe López, destacado profesional del baloncesto.

Las secciones competitivas son: Ópera Prima Ficción “Jimmy Sierra”, Ópera Prima Documental “Fernando Báez”; Competencia Corto Global y Competencia Cortometraje Ópera Prima “Claudio Chea” y las no competitivas: Homenaje al Cine Andaluz, Hecho en Erredé; Sección Pulso Global, Miradas hispanas y Mirada documental.

Adicionalmente se incluyen otras secciones como Cine y Gastronomía, con títulos como Delicieux, La brigada de cocina y Two many chefs; Cine y Moda con Haute couture; Cine y medio ambiente con The Crusade y Cine y Deporte con 42 segundos, que contarán con sesiones especiales.

En la sede del Hotel Intercontinental se realizarán paneles, conversatorios, conferencias y seminarios que cubrirán importantes temas de la industria cinematográfica.

Las actividades al festival serán sin costo y abiertas al público, en su gran mayoría con prioridad para los acreditados y sujetas siempre al aforo de las salas.

En su momento

La actriz Paz Vega, quien reside desde hace unos años en República Dominicana, recibirá el reconocimiento “Arturo Rodríguez” por ser orgullo iberoamericano en el séptimo arte y por su trayectoria.

La actriz saltó a la fama con su rol protagónico en “Lucía y el sexo” (2001), de Julio Medem y luego continuó su exitosa escalada junto a Pedro Almodóvar en “Hable con ella” (2002). En el cine norteamericano se estrenó con “Spanglish” (2004), de James L. Brooks, junto a Adam Sandler.

Ha participado en destacadas producciones españolas y sobre todo en los Estados Unidos, dando inicio al 2023 con la exitosa serie “Kaledioscope”, de Netflix.