La noche del miércoles, Don Gregorio, Nizao, se iluminó con una caravana llena de alegría y orgullo. Los fanáticos de los Blue Jays de Toronto y, en especial, de su estrella Vladimir Guerrero Jr., tomaron las calles para celebrar el pase del equipo a la Serie de Campeonato de Grandes Ligas.

Después de vencer a los Yankees de Nueva York en un épico juego con marcador de 5-2, los Blue Jays lograron un avance histórico a la Serie de Campeonato, el primero desde el año 2016.

El pueblo natal de Vladimir Guerrero padre se convirtió en el epícentro de la celebración, donde la gente salió a las calles para compartir la emoción de este gran logro de su hijo que lleva el mismo nombre.

Vladimir Guerrero Jr. encendió la chispa con un sencillo productor en la primera entrada, y George Springer aportó otra carrera impulsada.

Pero el momento cumbre llegó en la séptima entrada, cuando Nathan Lukes conectó un doblete de dos carreras que selló la victoria de Toronto.

El bullpen de los Blue Jays fue simplemente espectacular, limitando a los Yankees a solo dos carreras en todo el juego.

Esta victoria no solo marca un hito en la historia reciente de los Blue Jays, sino que también enciende la esperanza de llegar a la Serie Mundial. Don Gregorio y toda la República Dominicana celebran con orgullo este gran paso.