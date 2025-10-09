NUEVA YORK.- Comiencen a difundir la noticia: los Azulejos de Toronto irán a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Blue Jays eliminaron a los Yankees en cuatro juegos con la victoria del miércoles por 5-2 en el Yankee Stadium, derrotando finalmente a la potencia que se sintió como su hermano mayor en la División Este de la Liga Americana durante casi una década.

¿Por qué no los Blue Jays? ¿Por qué no este año? Es la temporada de ensueño de la que nadie quiere despertar.

“Me siento increíble”, dijo Vladimir Guerrero Jr. “Me siento muy bien. Jugamos por esto, y me siento muy bien. No tengo palabras para expresar cómo me siento ahora mismo”.

Los Yankees han caído, y ahora los Blue Jays regresan a Canadá para descansar un día, a la espera de que los Tigres o los Marineros se aseguren su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en su quinto partido el viernes.

Es la primera participación de los Blue Jays en la Serie de Campeonato desde aquellas increíbles rachas de 2015 y 2016. Esos equipos rebosaban talento y actitud, tan capaces de ganar un partido como una pelea, pero este equipo del 2025 ha conquistado el país de la mejor manera: por sorpresa.

«Es difícil de describir. Estos chicos no se rinden, este equipo nunca se rinde», dijo George Springer. Quizás ni siquiera hayamos visto a los Blue Jays en su mejor momento. Bo Bichette podría regresar ya en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Un apunte

Acabó a los Yankees

Vladimir Guerrero Jr. fue el principal artillero de Toronto. Tuvo un promedio de bateo de .529 con nueve hits, tres jonrones y nueve carreras impulsadas junto con un OPS de 1.609 en la serie contra los Yankees de Nueva York.

Por: Keegan Matheson

MLB.com