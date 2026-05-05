Cal Raleigh regresa a la alineación de los Mariners

SEATTLE.- El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, regresa a la alineación titular el martes después de perderse tres juegos debido a un dolor en el costado derecho.

Está en su puesto habitual, el número 2, para Seattle, desempeñándose como bateador designado.

“Como ya comentamos con las lesiones laterales, hay que tener muchísimo cuidado”, dijo el entrenador Dan Wilson.

Raleigh comenzó a sentir dolor en el costado derecho después del partido del viernes por la noche contra los Kansas City Royals y fue descartado a última hora para el partido del sábado.

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Raleigh declaró que no hubo un momento específico el viernes en el que sintió la lesión y que estaba «actuando con precaución» siguiendo la recomendación del cuerpo técnico del equipo. El sábado le realizaron una resonancia magnética para comprobar si había daños estructurales.

Tras la victoria del lunes por 5-4 sobre los Bravos de Atlanta, líderes de las Grandes Ligas, Wilson anunció que el martes se tomaría una decisión sobre Raleigh. Raleigh participó en los entrenamientos previos al partido del lunes.

“Obviamente, vamos a ser cautelosos a medida que lo reincorporemos”, dijo Wilson. “Pero hoy tendrá la oportunidad de batear”.

Raleigh, en su sexta temporada con los Mariners, nunca ha estado en la lista de lesionados.

En cuanto a su regreso como receptor, Raleigh y Seattle estarán atentos a cómo se sienta. Mitch Garver será el receptor titular por segundo partido consecutivo.

Por. LUKE OLSON