Santo Domingo.– El presidente ejecutivo de Banreservas , doctor Leonardo Aguilera , afirmó que los financiamientos otorgados a productores y factorías de arroz mediante el Programa de Pignoración garantizan el abastecimiento del cereal en el mercado nacional a precios considerables para las familias dominicanas.

El ejecutivo destacó que el arroz constituye el principal producto agrícola de la alimentación diaria de los dominicanos, razón por la cual la entidad financiera mantiene su respaldo al sector para fortalecer la producción nacional y la sostenibilidad de millas de productores.

“Cuando escucho a los productores, hombres y mujeres que dignifican nuestros campos y hacen posible la producción arrocera en el país, reafirmamos el compromiso de respaldar sus sembradíos con financiamientos a tasas de interés blandas para que estos alimentos lleguen a las mesas de los dominicanos al mejor precio”, expresó Aguilera.

Para la cosecha arrocera 2026-2027, Banreservas dispuso en abril pasado RD$12,000 millones a una tasa preferencial del 7 %, recursos destinados a beneficiarios a cientos de molineros y millas de productores en todo el territorio nacional.

Aguilera señaló que, a través de su Programa de Pignoración de Arroz, la institución ha colocado más de RD$90,000 millones en financiamientos preferenciales, contribuyendo a garantizar la soberanía alimentaria y la estabilidad de los precios del cereal en el país.

Asimismo, valoró el compromiso mostrado por los productores nacionales, quienes han mantenido la producción necesaria para suplir la demanda local y cumplir con sus compromisos financieros.

Productores como Manuel Tavárez Mirabal, Santiago Estévez, Jesús Coronado y Luis Leonardo Félix coincidieron en señalar que Banreservas ha sido el principal aliado financiero del sector arrocero, facilitando acceso a recursos en condiciones favorables que permiten estabilidad en el mercado y seguridad para el consumidor.

Indicaron que el Programa de Pignoración de Arroz fortalece la producción agrícola nacional y garantiza la disponibilidad del cereal, considerado uno de los principales rubros de la economía dominicana.