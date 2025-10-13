Sesión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar y escoger jueces de alta corte

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró hoy que el proceso que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar y escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia tiene un marcado componente político y que, exponer públicamente a magistrados que llevan muchos años en el cargo atenta contra la independencia de esa institución.

Afirmó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no tiene la capacidad técnica necesaria para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lamentando además la forma en que fueron separados de la alta corte tres magistrados.

“Yo me pregunto qué capacidad técnica tiene un Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia”, cuestionó el jurista.

Período

El ejecutivo de Finjus sostuvo que los jueces de la SCJ deben ser designados por un período similar al de los magistrados del Tribunal Constitucional, para fortalecer la independencia judicial.

“Exponer un juez de esa alta corte atenta contra la propia independencia de la Suprema Corte de Justicia. Si el mismo órgano que evalúa es el que finalmente nombra, ahí hay un problema de independencia”, enfatizó.

Castaños Guzmán advirtió que en el país existe un problema de diseño constitucional que genera “ruido” en las estructuras del sistema judicial. “Mientras sigamos con ese modelo vamos a seguir en lo mismo. Hay un problema de estructura”, señaló.

El jurista consideró que el establecimiento de un solo período para los jueces contribuiría a reducir los conflictos y a preservar la estabilidad institucional.

También cuestionó que en las entrevistas para los aspirantes a jueces de la SCJ “se manejaron intereses”, y valoró la trayectoria los tres jueces que fueron separados de la SCJ.

El jurista defendió, sin embargo, la actuación del presidente del Tribunal Constitucional, recordando que su posición fue como titular de ese órgano y no como exjuez de la Suprema Corte.

Finalmente, reiteró su propuesta de que los jueces sean escogidos por un solo período, como parte de una reforma integral del sistema judicial.

El el Consejo Nacional de la Magistratura no ha dado a conocer sus motivaciones para apartar de la Suprema Corte de Justicia a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes fueron evaluados el jueves 2 de este mes de octubre y se decidió el día siguiente no ratificarlos.

Jueces

La forma de evaluación y selección de jueces de la alta corte que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura ha generado mucho malestar a la comunidad jurídica, porque pone de relieve el componente político que impera en ese proceso, encabezado por el presidente Luis Abinader.