Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Fiscales (FISCALDOM) solicitó un reforzamiento urgente de la seguridad para los representantes del Ministerio Público en todo el país, tras los recientes ataques registrados contra testigos de procesos judiciales.

El presidente de la entidad, magistrado Andrés Comas, expresó profunda preocupación y condenó enérgicamente las agresiones que provocaron la muerte y heridas a dos testigos en hechos ocurridos en Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís.

Andrés Comas, presidente de FISCALDOM

“Estos actos violentos no solo atentan contra la integridad física de las víctimas, sino que constituyen un grave ataque a la justicia y al Estado de derecho. Como representantes del Ministerio Público, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para garantizar la seguridad de todos los actores del sistema judicial”, manifestó Comas.

El presidente de FISCALDOM pidió adoptar medidas inmediatas para fortalecer la seguridad en los tribunales, dependencias judiciales y en torno a las personas involucradas en los procesos penales.

Asimismo, exigió una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos violentos registrados en los últimos meses.

Comas recordó que los más de 1,000 fiscales que ejercen funciones en la capital y las provincias del país realizan su labor en condiciones de riesgo.

Explicó que, en muchos casos, un fiscal que obtiene una condena de 30 años debe salir por la misma puerta y transitar por los mismos espacios que imputados y víctimas, y que numerosas Fiscalías y Palacios de Justicia carecen de las condiciones necesarias para garantizar su protección.

FISCALDOM, organización que agrupa a los fiscales de la República Dominicana, reiteró que mantiene una línea de defensa permanente de los derechos fundamentales y la dignidad de los miembros del Ministerio Público.