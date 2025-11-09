Chicago.– Fiscales de EE.UU. acusan a los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, pertenecientes a los Guardianes de Cleveland, fueron acusados formalmente este domingo de conspirar para cometer fraude electrónico, manipular apuestas deportivas y lavado de dinero, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con el comunicado oficial, Ortiz, de 26 años, fue arrestado en la ciudad de Boston, mientras que Clase, de 27, permanece bajo investigación pero no se encuentra bajo custodia. Ambos habrían participado en una red de corrupción que apostó grandes sumas de dinero en partidos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), alterando de forma deliberada el desarrollo de algunos encuentros.

Manipulación de lanzamientos a cambio de sobornos

Las autoridades estadounidenses sostienen que los dos peloteros suministraban información privilegiada a apostadores, incluyendo detalles sobre los lanzamientos que realizarían durante los juegos. En algunos casos, habrían lanzado intencionalmente bolas en lugar de ‘strikes’ para favorecer las apuestas previamente acordadas.

Según los documentos judiciales, la investigación se remonta a mayo de 2023, cuando Clase comenzó a colaborar con los apostadores. Las transacciones ilegales se intensificaron en junio de 2025, con Ortiz ya involucrado en la red.

Antes de un partido celebrado el 27 de junio de 2025, Ortiz habría acordado tirar una bola a propósito durante el segundo lanzamiento del encuentro a cambio de un soborno de 7.000 dólares, mientras que Clase recibió una suma similar por organizar la manipulación. La Fiscalía estima que los apostadores obtuvieron al menos 400.000 dólares en ganancias producto de estas prácticas fraudulentas.

Posibles condenas y acusaciones formales

Ambos jugadores enfrentan cargos federales de conspiración, fraude electrónico, soborno y lavado de dinero, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión si son hallados culpables.

Ortiz será presentado este lunes 10 de noviembre ante un tribunal federal en Boston, mientras que el proceso contra Clase será tramitado posteriormente en Nueva York.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. expresó que los deportistas “traicionaron la confianza del público y de su equipo al manipular los resultados del juego para beneficio económico”. Añadió que estas acciones “dañan la integridad del deporte profesional y socavan la fe de los aficionados en la honestidad del béisbol”.

Reacción de la MLB y los Guardianes de Cleveland

Tanto la Major League Baseball (MLB) como los Guardianes de Cleveland emitieron comunicados asegurando que cooperan plenamente con las autoridades federales desde el inicio de la investigación.

"La MLB se puso en contacto con las autoridades al comienzo del proceso y ha colaborado de manera completa durante toda la investigación", señaló la liga en su nota oficial.

Por su parte, el equipo de Cleveland manifestó que continuará apoyando las indagaciones y tomando las medidas necesarias para proteger la integridad del club y del béisbol profesional.

“Estamos al tanto de las acciones judiciales recientes y mantendremos una cooperación total con las autoridades y con la MLB mientras el caso siga en curso”, expresó la organización.

Un golpe a la credibilidad del béisbol

El caso ha generado gran conmoción en el ámbito deportivo, especialmente por tratarse de jugadores activos de la MLB involucrados en un esquema de apuestas ilegales. Expertos aseguran que este proceso judicial podría convertirse en uno de los mayores escándalos de integridad deportiva en la historia reciente del béisbol profesional estadounidense.