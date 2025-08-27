MAO, Valverde.– La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, fue arrestado Juan José Guerrero Quezada, de 38 años, acusado de asesinar a su hermana, Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35, en un hecho ocurrido el pasado 24 de agosto en este municipio.

Las autoridades explicaron que el apresamiento se produjo tras un amplio proceso investigativo, que incluyó análisis forenses, cámaras de videovigilancia y entrevistas especializadas. Con estas diligencias se recolectaron pruebas concluyentes y se obtuvo la confesión del detenido.

Hallazgos en el apartamento de la hermana

Durante una reinspección, autorizada por el fiscal actuante, fueron encontrados restos humanos ocultos en recipientes y prendas de vestir de la víctima, lo que evidenció la brutalidad del crimen.

Confesión del acusado

El informe preliminar señala que el detenido admitió su responsabilidad. Posteriormente intentó ocultar el crimen mediante el desmembramiento del cuerpo, lanzando armas blancas en las inmediaciones de un canal cercano a la cárcel pública de Mao.

Además, confesó haber empeñado pertenencias de su hermana y vendido aves domésticas de la víctima para adquirir sustancias controladas.

Próximos pasos

El acusado será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.