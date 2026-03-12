Fiscalía solicita prisión preventiva contra dos hombres por asalto a joyería en Cristo Rey

Santo Domingo.– La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ante el juez de la Oficina de Atención Permanente que se dicte prisión preventiva contra dos hombres vinculados al asalto a mano armada perpetrado contra una joyería ubicada en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

La solicitud fue presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Robo) contra Juan Alexander Gálvez Marte, alias Alex Bronx, y Hensy Yoel Reynoso Abreu, señalados como parte de la estructura que planificó y ejecutó el hecho delictivo.

Señalan a recluso como autor intelectual

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Gálvez Marte, quien cumple una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, habría actuado como autor intelectual del asalto.

Las autoridades sostienen que desde la cárcel el imputado coordinó la operación criminal y financió la compra del vehículo utilizado para cometer el robo.

Otro implicado fue arrestado tras interrogatorio

En tanto, Hensy Yoel Reynoso Abreu es acusado de haber participado en la venta de una prenda sustraída y en la adquisición del vehículo utilizado en el asalto, en coordinación con otros implicados.

Reynoso Abreu fue arrestado la tarde del miércoles 11 de marzo de 2026, cuando salía del Edificio Investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de ser interrogado nuevamente por las autoridades.

Su defensa había depositado un recurso de habeas corpus con el objetivo de obtener su libertad, pero posteriormente desistió de la solicitud durante su conocimiento en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.

Continúan tras otros implicados

El Ministerio Público informó que otros presuntos participantes en el asalto han sido identificados, pero se encuentran prófugos, por lo que continúan las labores de búsqueda y localización para que respondan ante la justicia por los hechos que se les imputan.