Dos de los asaltantes se esconden tras una vitrina

SANTO DOMINGO.- Un asalto armado afectó anoche a la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey. Según grabaciones de vigilancia, al menos tres sujetos encapuchados dispararon repetidamente contra el establecimiento mientras cometían el robo.

Momento en que los asaltantes llegan a la joyería Popi Oro en Cristo Rey y rompen el cristal con un objeto

Durante el incidente, los empleados vivieron escenas de terror, viéndose obligados a refugiarse en el suelo para salvaguardar sus vidas.

Puede leer: Cae abatido «Kirinito» tras enfrentar patrulla policial en Las Palmas de Herrera

A pesar de la agresividad del ataque, algunos de los presentes intentaron repeler la agresión.

La joyería Popi Oro esta ubicada en la calle 37, No. 49 del citado sector.

Hasta el momento, se reportan daños considerables en el mobiliario debido a los impactos de bala, mientras las autoridades investigan el video para identificar a los responsables.