Fiscalías de SDE y SDN definen estrategias de «fortalecimiento institucional»

Los fiscales de Santo Domingo Este y Norte, junto a sus responsables administrativos, celebraron una reunión de trabajo encabezada por el titular Milcíades Guzmán Leonardo para establecer los lineamientos estratégicos del Ministerio Público.

El encuentro tuvo como objetivo unificar los criterios operativos y reforzar los principios de gestión y servicio, alineados con la visión institucional de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

Durante la jornada, se destacó la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2026-2029, el cual proyecta una transformación técnica y científica de la entidad.

Exhortación a fiscales

En este sentido, se exhortó al personal a capacitarse en el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, herramientas consideradas fundamentales para optimizar la labor fiscal y enfrentar de manera efectiva la ciberdelincuencia.

Asimismo, se anunció una reorganización interna diseñada para agilizar los procesos de atención al público y mejorar la eficiencia del servicio.

En el ámbito de la seguridad y prevención, la Fiscalía confirmó la reactivación de la agenda preventiva mediante el programa “Fiscales a las Escuelas” y la reanudación de los encuentros comunitarios en diversos sectores.