Santo Domingo.– Una mujer fue condenada a 15 años de prisión por la muerte de una amiga durante un hecho ocurrido en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, según una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

La imputada, Valeria De Los Santos Paredes, fue hallada culpable de causar la muerte de Alejandrina Núñez Merisus (Cocota), tras inferirle una herida en el tórax con un arma blanca.

El hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2024, en la calle Carlos Ozuna, en medio de una discusión por asuntos personales. La acusada fue arrestada en flagrante delito.

En la escena se ocupó el cuchillo utilizado en el crimen, el cual, de acuerdo con el informe de patología forense, coincide en características con la herida que presentó la víctima.

El tribunal dispuso que la condena sea cumplida en la cárcel pública para mujeres de Higüey, provincia La Altagracia, además del pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.

También te puede interesar:

La investigación estuvo a cargo del fiscal Luis Omar García, mientras que la acusación fue sustentada en juicio por los fiscales Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez.

El Ministerio Público demostró que la condenada incurrió en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio. Durante el proceso, los fiscales habían solicitado una pena de 20 años de prisión.