FITRAM adjudica licitación primera fase Monorriel Santo Domingo

Santo Domingo, RD.- El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) informó que la licitación de la primera fase del Monorriel de Santo Domingo fue adjudicada al Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI). Esta fase del proyecto comprende la contratación de la ingeniería de detalle y construcción de obras de infraestructura y sistemas conexos.

En septiembre del 2025 FITRAM publicó la convocatoria al proceso de licitación, abierta y competitiva, acompañado de un proceso de socialización que incluyó una visita guiada por el trayecto que abarcará la obra, a la que asistieron interesados en participar en el procedimiento.

Con anterioridad, en aras de promover la transparencia y veeduría sobre el proyecto, por medio de resolución del Consejo Técnico de FITRAM se creó un Comité ad-Hoc de Observación Ciudadana que acompañó todo el proceso, el cual fue integrado por el señor Franklin Baez Brugal, el Dr. Pedro Silverio y la Ing. Sarah Fernández. De forma concomitante, a solicitud del Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) designaron peritos externos que participaron de la revisión de informes de la evaluación de las ofertas presentadas.

El plazo para presentación de ofertas fue de 126 días. “El procedimiento de licitación fue lanzado el día 9 de septiembre de 2025. En aras de garantizar la mayor participación de oferentes y producto de solicitudes recibidas, el plazo para recepción fue extendido 82 días adicionales, por lo que las ofertas fueron recibidas en fecha 12 de enero de 2026”, informó FITRAM mediante un comunicado de prensa.

Presentaron ofertas el Consorcio Nacional de Movilidad Integral -el cual obtuvo 99.8 puntos en la evaluación técnica- y el Consorcio de Transporte de Santo Domingo, integrado por Ingeniería Estrella, S.A. y Sofratesa Projects, S.R.L., el cual alcanzó 97.4 puntos en la evaluación técnica. La oferta económica del consorcio ganador ascendió a RD$28,985,534,516.31, alcanzando la máxima puntuación en este renglón por haber sido la más económica.

En el marco de la licitación, comisiones conformadas por peritos externos, miembros del Comité de Observación Ciudadana y personal de FITRAM realizaron visitas a las instalaciones administrativas y obras en curso a los oferentes habilitados participantes de la licitación. “Todo el proceso se ha desarrollado en estricto apego a la normativa vigente en materia de compras y contrataciones públicas, garantizando los principios de juridicidad, transparencia, concurrencia e igualdad de condiciones”, informó FITRAM. El acta de adjudicación dispone que, una vez presentadas las correspondientes pólizas de seguro, se procedería con la firma del contrato.

Sobre el Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI)

El Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI) está conformado, en partes iguales, por las empresas Constructora Moyeda, S. A. y Hércules Construcciones de Monterrey, S.A. (mexicanas) y Sanesto MG Ingeniería y Grupo Força Diseño & Ingeniería (dominicanas).

Constructora Moyeda, S. A. cuenta con experiencia en componentes prefabricados y en la construcción de vigas para ferrocarriles, puentes, vigas estructurales, entre otros componentes. Entre los proyectos en los que ha trabajado se cuentan la línea 3 del Metro de Monterrey, línea 4 y 6 del Metro Apocada, Nuevo León, la construcción de estaciones de la línea 2 del metro de Monterrey, la línea 5 del Tren Maya en Cancún, Quintana Roo, entre otras infraestructuras viales y urbanas. Dicha línea es la línea de monorriel más larga del mundo.

Por su parte, Hércules Construcciones de Monterrey, S.A. es un grupo constructor mexicano, fundado en 1990, especializado en el desarrollo de infraestructura, proyectos de alta complejidad técnica y edificación. Su experiencia abarca el sector público con infraestructura hidráulica, de salud, institucional, y de transporte incluyendo proyectos como el Tren Interurbano México-Toluca, ampliaciones de las líneas 4 y 6 del monorriel de Monterrey y puentes vehiculares como el Santa María-La Floreña, Anillo Periférico y Héroes de Lincoln, así como la reconstrucción de la autopista Vía Rápida al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo (Monterrey, Nuevo León), entre otros.

Sanesto MG Ingeniería S.R.L. brinda soporte a la industria a través de alianzas estratégicas y profesionales de diferentes áreas como son montaje industrial, instalaciones eléctricas, climatización e instalación metal-mecánicas. Grupo Força Diseño & Ingeniería cuenta con experiencia en construcción de hincado de pilones y obras civiles. En el país ha trabajado en varios proyectos viales, como son la Circunvalación de Santo Domingo, Autopista del Nordeste, así como pilotes, pilas y cabezales de proyectos ferroviarios nacionales, entre otros.

Sobre el Monorriel de Santo Domingo

El Monorriel de Santo Domingo se establece como eje estructurante del área metropolitana de la ciudad, atravesando la Autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero, generando una oferta de transporte público de alta capacidad y disponibilidad que permitirá atender la demanda de viajes prevista por la conexión de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

El Monorriel de Santo Domingo es un proyecto que formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD), generando un efecto de red por el alto nivel de intermodalidad y conexión de servicios complementarios, especialmente la Línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. La construcción está a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).

El trazado del Monorriel de Santo Domingo, en su primera etapa, comprende una extensión 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico en el Distrito Nacional, conectando con las Líneas 1 y 2 del Metro. En su primera etapa el proyecto servirá a una población de más de 1 millón de habitantes entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, y atenderá una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido en su tramo más cargado, y 306,000 pasajeros al día.