Santiago.– El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS) incorporó este lunes a 125 nuevos beneficiarios, quienes recibirán una pensión mensual de RD$10,082.10, como reconocimiento a décadas de esfuerzo y sacrificio en el sector construcción.

El director ejecutivo de FOPETCONS, Faustino de los Santos, informó que solo en lo que va de 2025, la institución ha sumado 380 nuevos pensionados, alcanzando un acumulado superior a los nueve mil trabajadores beneficiados en todo el país.

“Estos logros han sido posibles gracias a la Ley 6-86, que establece la contribución por cada obra construida en la República Dominicana, garantizando seguridad social y bienestar a los obreros del sector construcción”, explicó De los Santos.

La gobernadora de Santiago, Rosa de los Santos, resaltó que los trabajadores de la construcción en la región Norte han sido pieza clave en el desarrollo de infraestructuras vitales.

“Con la construcción de viviendas, carreteras, escuelas, hospitales y puentes, el territorio se ha consolidado como motor de desarrollo, gracias a la labor incansable de miles de trabajadores”, afirmó la funcionaria.

En representación del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, el viceministro Julián Mateo destacó que estas pensiones representan un acto de justicia.

“Estas pensiones no son un regalo, son justicia social; un acto de dignidad hacia hombres y mujeres que entregaron su vida al trabajo honrado y que hoy reciben lo que justamente les corresponde”, expresó.