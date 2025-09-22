Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, planea vincular el uso del paracetamol en el embarazo con el riesgo de padecer autismo, en un anuncio este lunes en la Casa Blanca, a pesar de que no hay evidencias científicas que apoyen esta afirmación, según informan varios medios locales.

Se espera que Trump, acompañado de autoridades sanitarias, advierta a las embarazadas sobre el uso del paracetamol, uno de los fármacos más utilizados a nivel mundial, informó The Washington Post citando múltiples fuentes cercanas al Gobierno republicano.

Además, se prevé que hablen sobre un tratamiento para el autismo basado en la leucovorina, que forma parte de una clase de medicamentos análogos del ácido fólico.

“Creo que será una conferencia de prensa muy importante y queremos que las cosas entren en vigor de inmediato”, dijo Trump este domingo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

El mandatario sugirió que el Tylenol (popular marca estadounidense de paracetamol o acetaminofén) “era un factor muy importante” en el riesgo de autismo y que muchas investigaciones se han realizado al respecto, una afirmación que ha sido desbancada por científicos, que aseguran que no hay relación demostrada entre el paracetamol y ese trastorno.