Formalizarán lunes acusación caso Pulpo

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó hoy que el lunes, cuando se vence el plazo, presentará acusación en el caso Pulpo, cuyo principal encartado es Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.

En caso de no hacerlo deberá solicitar una prórroga por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la cual no deberá exceder de 15 y de no hacerlo el tribunal procedería con el archivo de la querella.

El titular del Pepca, Wilson Camacho, anunció que la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que revela irregularidades en la adjudicación y construcción de hospitales, será incorporada como evidencias a la acusación en el caso Pulpo.

Sin embargo, el Ministerio Público no ha dicho si adicionará al expediente las supuestas irregularidades cometidas en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), con contrataciones para beneficiar compañía de Medina Sánchez.

“Como consecuencia de la inercia o inacción del Ministerio Público, el tribunal deberá intimar al Ministerio Público para que presente la acusación en un plazo perentorio de 15 días”, sostuvo el jurista Carlos Salcedo, representante legal de Medina Sánchez.

De cumplir con el plazo, la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, sorteará el caso entre los diferentes juzgados de la Instrucción, exceptuando el Tercer Juzgado, que fungió como juez control.

El 26 de agosto de este año, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta al imputado Alexis Medina Sánchez, acusado de encabezar un entramado de corrupción administrativa en la gestión de gobierno del expresidente Medina.