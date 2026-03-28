Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República informó que apresó a un fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); arrestó en flagrante delito al magistrado que gestionó y recibió 10 mil dólares de una persona que está bajo investigación del Ministerio Público.

El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue arrestado la noche del pasado viernes, 27 de marzo, y en las próximas horas la Dirección General de Persecución del Ministerio Público procederá a presentar la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra del fiscal que permanece bajo arresto.

La investigación del caso la lleva a cabo directamente la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien aseguró que no tolerará actos de corrupción en la institución.

Por instrucciones de la procuradora general, quien había solicitado previamente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, el Ministerio Público procedió con la operación.

El miembro del Ministerio Público recibió el dinero en una entrega controlada, autorizada por un juez competente.

La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles.

“Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije el 26 de febrero de 2025 al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga”.

“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción», dijo Yeni Berenice Reynoso.

La Procuraduría no informó las circunstancias en que fue arrestado, ni el lugar ni cuál es el caso que investigaba.