Elías Piña, República Dominicana. – El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), realizó una nueva jornada del programa “UNADE en la Frontera” en la provincia de Elías Piña, reafirmando su compromiso con la formación, la educación cívica y el fortalecimiento de la cultura de defensa nacional.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la comprensión y aplicación de los conceptos de seguridad y defensa en todos los niveles, tanto gubernamentales como no gubernamentales, promoviendo la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y de los distintos sectores de la sociedad en la protección de los intereses y objetivos nacionales.

El acto solemne inició con la entonación del Himno Nacional Dominicano, interpretado con fervor patriótico por los asistentes, seguido de una invocación religiosa a cargo del padre Rafael Beras Mendoza, de la Parroquia San Isidro Labrador.

El discurso central estuvo a cargo del mayor general doctor Rafael Vásquez Espínola, ERD, rector de la UNADE, quien destacó la visión institucional de fortalecer la conciencia nacional desde una perspectiva educativa, ética y patriótica.

“El conocimiento y la defensa son pilares inseparables de una nación libre. En cada dominicano debe habitar el compromiso de preservar lo que nuestros héroes conquistaron con su sangre y valor”, expresó el rector Vásquez Espínola, citando palabras del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

Durante la jornada se impartieron dos conferencias magistrales: la primera, titulada “Seguridad y Defensa Nacional”, estuvo a cargo del coronel Humberto Alberti Santana Díaz, ERD, MA, vicerrector académico de la UNADE. La segunda, “Batalla de Cachimán y La Estrelleta”, fue dictada por el coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, ERD, director de Historia del MIDE, quien resaltó la importancia de conocer y honrar los episodios que forjaron la independencia y la soberanía nacional.

En el marco del evento, el rector de la UNADE entregó un reconocimiento especial a la gobernadora civil de Elías Piña, licenciada Migdaly Antonia de los Santos Jiménez, por su apoyo y colaboración con las iniciativas que promueven la defensa nacional en la zona fronteriza.

En sus palabras de agradecimiento, la gobernadora De los Santos Jiménez valoró el esfuerzo del Ministerio de Defensa por llevar conocimiento y conciencia cívica a cada rincón del país, especialmente a las provincias fronterizas, donde —según destacó— la identidad y la seguridad nacional se fortalecen a través de la educación.

La actividad concluyó con un encuentro social ofrecido por el MIDE, en un ambiente de camaradería y compromiso institucional, sellando así una jornada de reflexión, formación y reafirmación del amor patrio.