La Fuerza del Pueblo (FP) calificó hoy de infundada la intimación de la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que la marcha del domingo no fue un acto proselitista, sino una manifestación en reclamo de justicia frente a los males sociales que afectan al país.

En tal sentido, el partido que lidera Leonel Fernández conformó un equipo de abogados para enviar una “intimación respuesta” al órgano comicial, con el objetivo de dejar claro que la caravana tuvo como propósito cerrar el congreso interno de la FP y colocarse del lado del pueblo.

Así lo expresó Manuel Crespo, delegado de la FP ante la JCE, quien afirmó que esa organización mantiene un compromiso social con los dominicanos y que, por tanto, la JCE no tiene jurisdicción para prohibir a ningún ciudadano o partido político realizar reclamos sociales.

Puede leer: ¿Exceso institucional? La advertencia de la JCE a Fuerza del Pueblo que desató críticas del PLD

“Ni la Junta Central Electoral ni ninguna otra instancia del Estado, porque eso está consagrado en la Constitución de la República Dominicana, que establece el derecho a la protesta, el libre tránsito y la libertad de reunión”, manifestó.

Tras la marcha del domingo, que recorrió calles del Distrito Nacional, la JCE intimó a ese partido opositor por supuestamente incluir elementos partidarios que podrían confundirse con propaganda electoral anticipada.

“Vamos a hacer la aclaración a la JCE, estableciendo que nosotros convocamos una marcha para conectar nuestro partido con la sociedad y con cada uno de los problemas que afectan a los dominicanos: las tandas de apagones, el alto costo de la vida, los altos niveles de delincuencia y la descomposición social”, puntualizó el dirigente político al conversar con El Nacional.

Según Crespo, la ‘marcha del pueblo’, como fue denominada por los organizadores, fue una manifestación de gran contenido social, y no un evento político en favor de ningún candidato en particular.

Alegó que los únicos símbolos utilizados fueron los propios de la organización, razón por la cual consideró sorprendente la intimación emitida por la JCE.

“Tenemos un mandato constitucional para poder protestar y reclamar en cualquier circunstancia ante la situación de desastre que impera en República Dominicana. Es un derecho constitucional que nos asiste como partido y como ente jurídico”, agregó el delegado electoral de la Fuerza del Pueblo.

PRM fue intimado

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue intimado por la JCE en agosto pasado, específicamente el día 29, debido a que algunos de sus dirigentes habrían incurrido en campaña política adelantada fuera de los plazos establecidos.

El acto, identificado con el número 674/2025, señala que algunos políticos de esa organización habían realizado en la fecha indicada pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada, los cuales se difundieron en diversos medios de comunicación.