No se justifica en estos momentos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) llame a una licitación pública para gastar RD$8,175 millones para el cambio de la licencia de conducir, cuando el sistema de transporte en el país se encuentra en un caos, donde muchos dominicanos están muriendo en accidentes de tránsito por esta situación, dijeron esta mañana los diputados Rafael Tobías Crespo y Ramón Raposo, de Fuerza de Pueblo (FP) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), respectivamente.

Proponen invertir recursos en campañas educativas para reducir accidentes de tránsito en República Dominicana

Coincidieron, además, los legisladores en que el Intrant, en vez de gastar una millonada en cambiar la licencia de conducir deberían invertir parte de esos recursos en realizar campañas educativas, y tomar cuantas medidas sean necesarias para enfrentar la epidemia de los accidentes de tránsito.

Crespo consideró que el contrato actual se ha renovado más de cinco veces, entonces, yo creo que la licencia digital que están planteando, no le veo sentido, de verdad, no tiene sentido si no está digitalizada la Digesett, si no está digitalizado el Ministerio Público, si no están digitalizados los ayuntamientos y la Policía, que son las instituciones que directamente también tienen que ver con el control en el tránsito.

Ramón Raposo

Para el diputado del PRD Ramón Raposo, la realidad es que la situación que se está viviendo en república Dominicana en torno al tránsito y al sistema vial se ha constituido en un caos y se nota “en una serie de improvisaciones del Estado y Gobierno principalmente en lo que tiene que ver con este tema, y mientras el secretario de la Presidencia, José Ignacio Paliza dice una cosa, el del Intrant, Milton Morrison dice otra.

Dijo Raposo que lo más sencillo es que hay muchísimas vías que no están señalizadas.

El contrato incluye licencias digitales y tecnología biométrica, pero carece de respaldo en instituciones claves

El contrato contempla tanto licencias físicas como digitales, e incluye tecnología para la validación biométrica, simuladores de manejo, vehículos para prácticas y módulos móviles de atención. Tiene un presupuesto estimado en RD$8,175 millones a lo largo de cinco años.