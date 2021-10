Fracaso de Framber fue por falta de comando

HOUSTON – No mucho después de que Framber Valdez subiera al montículo para comenzar la Serie Mundial 2021 para los Astros, los Bravos le arrebataron la vida a un bullicioso Minute Maid Park y a su abridor del Juego 1 de una manera que solo un swing histórico podía hacer.

En el tercer lanzamiento de Valdez de la eventual derrota 6-2 de los Astros el martes por la noche, el bateador designado de los Bravos y el primero en el orden, Jorge Soler, vio un sinker y lo envió a los Crawford Boxes en el jardín izquierdo para un jonrón en solitario. El béisbol ha visto 116 Clásicos de Otoño, y ningún jugador ha tenido un jonrón en la primera aparición en el plato; cuatro jugadores habían bateado un jonrón en la primera aparición en el plato de su equipo en la Serie Mundial, la parte inferior de la primera entrada, pero ninguno en la parte superior de la primera.

Hasta que Valdez le sirvió la historia a Soler.

«Es una sorpresa, cuando sales de una gran apertura como la que acaba de hacer, entonces el primer bateador la saca fuera del estadio», dijo el manager de los Astros, Dusty Baker. «Así que fue algo negativo desde el principio».

Valdez no pudo recuperarse y puso a su ofensiva en un hoyo demasiado temprano, registrando solo seis outs y permitiendo cinco carreras en su peor comienzo de la temporada en el escenario más grande del béisbol. Ahora, los Astros tienen trabajo por hacer. Los equipos que toman una ventaja de 1-0 en cualquier serie de postemporada al mejor de siete han ganado esa serie 118 de 184 veces (64%). Eso incluye 21 de 26 veces (81%) en la Serie Mundial desde 1995.

Después de permitir una carrera y tres hits en ocho entradas en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Boston, Valdez permitió dos carreras y tres hits solo en la primera entrada el martes. Su línea final después de más de dos entradas incluyó cinco carreras, una base por bolas y dos ponches.

“Fue mi primer juego de Serie Mundial, así que no les voy a decir que no sentí la presión, no sentí ningún tipo de tensión”, dijo Valdez. “Pero hice todo lo que pude para bajar eso, bajar la adrenalina, bajar la emoción que estaba sintiendo”.

Los Bravos obligaron a Valdez a salir temprano de su zona de confort. El zurdo de 27 años se ha convertido en una fuerza estable en la rotación de Houston al depender del contacto débil, ser una máquina de rodados y lanzar devastadoras curvas para abanicadas. Así es como manejó la ofensiva de Boston en la SCLA.

El martes por la noche, Valdez luchó para manejar su curva de manera constante. Y cuando encontró la zona de strike, Atlanta hizo un contacto abrasador en el aire.

Los Bravos promediaron 99.4 mph en sus bolas bateadas contra Valdez. Esa es la velocidad de salida promedio más alta que ha permitido en cualquier salida de su carrera (mínimo 10 bolas bateadas). También es la segunda velocidad de salida promedio más alta permitida por cualquier lanzador en una salida de postemporada (mínimo 10 bolas bateadas) desde 2015, detrás de Tyler Glasnow (100.4) en el Juego 5 de la Serie Mundial del año pasado.

Valdez, quien lideró las Grandes Ligas con un 78.3 por ciento de roletazos en la temporada regular, permitió seis líneas y elevados, igualando su total permitido en las ocho entradas que lanzó en su última apertura. De las seis del martes, cuatro fueron para hits: un sencillo, un doble y dos jonrones.

“Creo que la razón más importante para eso es probablemente porque dejé mucho la bola en la zona esta noche, por lo que pudieron conseguir muchos elevados, muchos impulsos de línea”, dijo Valdez. “… Ese no es el tipo de lanzador que soy. Me gusta dejarlos bajos en la zona. Creo que uno de los principales ajustes que estoy pensando en hacer es estar en ahora bajo en la zona. Creo que si hago eso, podré conseguir mis roletazos, sacar mis outs, conseguir mis ponches, pero es sólo cuestión de no dejar tanto la bola en la zona».

Cinco de los ocho hits que permitió Valdez vinieron desde atrás en el conteo. Se puso atrás 2-0 con Soler, lo que causó a un sinker alto en la zona. Lo mismo sucedió contra Ozzie Albies dos bateadores después. Después de que Albies se robó la segunda base, Valdez lanzó tres sinkers para bolas a Austin Riley antes de colgar uno que Riley pegó de línea al jardín central para un doble productor.

“No importa cuál sea la calidad del bateador, si te atrasas en los conteos, te encontrarás con situaciones en las que te harán daño”, dijo Valdez.

Los Bravos anotaron otra carrera en el segundo y más daño llegó en el tercero. Eddie Rosario conectó un sencillo en una cuenta completa, y Adam Duvall conectó un cañonazo láser en 1-0 a los Crawford Boxes para un jonrón de dos carreras.

El tiempo de suspensión de la línea de 112 mph de Duvall fue de 3,7 segundos. Fue el segundo tiempo de suspensión más corto para un jonrón de los Bravos esta temporada, luego del jonrón de 3.56 segundos de Austin Riley el 28 de abril contra los Cachorros.

Casi tan rápido como aterrizó la pelota, el inicio del Juego 1 de Valdez terminó.

Y casi tan rápido como terminó, Valdez y los Astros estaban pensando en el Juego 2 el miércoles. No tienen tiempo para pensar en todo lo que salió mal en el Juego 1.

“Esa página ya se ha dado vuelta para nosotros”, dijo Valdez. “Lo hemos superado. Esta noche se acabó. Mañana vamos a entrar aquí y tratar de ganar y hacer todo lo posible para conseguir nuestra primera victoria en la Serie Mundial”.