MLB.com.- Framber Valdez, uno de los mejores lanzadores abridores del béisbol durante la mayor parte de la temporada, llevaba un mes sumido en una mala racha y no había ganado un partido en más de un mes.

Valdez, que consiguió su primera victoria desde el 22 de julio al lanzar siete entradas en blanco, jugó un papel fundamental en la victoria de los Astros por 4-0 sobre los Rockies en el Daikin Park.

“En este juego de béisbol hay muchos altibajos, pero salir y tener la plena confianza que necesito es la clave”, dijo Valdez, quien logró su décimoctava apertura de calidad de la temporada, la mayor cantidad del equipo.

Framber Valdez limitó a los Rockies a tres sencillos y dos bases por bolas, ponchando a cinco bateadores. No permitió que ningún corredor llegara a tercera hasta que hubo dos outs en la séptima.

“Me sentí bien al salir con el equipo y lanzar las siete entradas en blanco”, dijo Valdez. “Fue un placer conseguir esa victoria para el equipo”.