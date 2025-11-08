París.– El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, instruyó a los directores de la Policía y la Gendarmería a reforzar los dispositivos de seguridad en todo el territorio nacional, ante el clima de tensión interna e internacional que atraviesa el país y a pocos días de cumplirse una década de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

De acuerdo con información publicada por Le Figaro, Núñez envió un telegrama a los jefes de las fuerzas del orden y a los prefectos regionales, ordenando un incremento de la vigilancia entre el 10 y el 16 de noviembre de 2025.

Para este jueves está previsto un homenaje nacional encabezado por el presidente Emmanuel Macron, quien presidirá ceremonias en los seis lugares donde ocurrieron los ataques yihadistas, además del jardín memorial dedicado a las 132 víctimas mortales y sobrevivientes del atentado más letal en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

En sus directrices, el ministro resaltó la necesidad de extremar la seguridad en conciertos, espectáculos y eventos masivos, con controles más estrictos y planes específicos de gestión de multitudes.