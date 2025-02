Francisca espera una niña y anuncia su nombre

La presentadora dominicana Francisca compartió un momento inolvidable al revelar el sexo y nombre de su tercer bebé en plena transmisión de Despierta América, de Univision.

En compañía de sus colegas, la exreina de belleza anunció que está esperando una niña, tras haber sido mamá de dos varones, Gennaro (3 años) y Franco (1 año), fruto de su matrimonio con el italo-estadounidense Francesco Zampogna.

La pequeña, quien desde ya es la «princesa de la casa», llevará por nombre Raffaella Eleonor, siguiendo la tradición de nombres italianos en su familia.

«Yo pensé que me quedaría como mamá de niños, ya me había hecho la idea. Nunca tuve expectativas porque no quería decepcionarme, pero Dios nos la mandó», confesó Francisca en exclusiva para People en Español, donde también adelantó que no planea tener más hijos.

Sobre el emotivo gender reveal que organizaron en casa, la presentadora reveló que fue toda una aventura: «Fue un poco desastroso porque los niños se asustaron con los gritos de mi mamá y Francesco, y ellos empezaron a llorar», relató entre risas.

Uno de los momentos más especiales de esta experiencia fue la certeza con la que su hijo mayor predijo la noticia: «Gennaro siempre lo supo, él me lo dijo primero. ¡Increíble!», contó emocionada.

Sin duda, la llegada de Raffaella Eleonor traerá aún más alegría al hogar de Francisca y Francesco, quienes celebran con ilusión la llegada de su primera niña.