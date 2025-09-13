Puerto Plata.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, pidió al presidente Luis Abinader que retire el decreto 517-25, que declara en “estado de emergencia” al sector eléctrico, ya que en el país no ha pasado ningún fenómeno natural que justifique tal condición.

García expresó que las instituciones que han abogado por la transparencia en el país como Participación Ciudadana han cuestionado ese decreto, afirmando que el mismo generará más problemas en el futuro.

Asimismo, cuestionó el hecho de que entre las justificaciones para esa norma, está el argumento de que por el covid y la guerra entre Rusia y Ucrania no se han realizado las inversiones que requiere el sector eléctrico, que “son temas de hace cinco años, por lo que consideró que el mismo es una burla” al pueblo dominicano.

El alto dirigente del PLD anunció que además de las criticas, estará presentando sus propuestas para cada uno de los problemas que afectan a la sociedad.

Entiende que su partido continua creciendo desde la segunda posición, por lo que ganará en el 2028.