Franco supera 5 miembros Salón de la Fama

HOUSTON.- El martes, Wander Franco esperó hasta su última aparición en el plato de la noche para extender su histórica racha en base.

El novato estrella de los Rayos recibió un boleto en su último viaje al plato, pero dijo que tenía un plan diferente en mente para el partido del miércoles por la noche contra los Astros en Minute Maid Park.

«Voy aceptar mi boleto», dijo Franco el miércoles por la tarde a través del intérprete Manny Navarro. «Ojalá hoy pueda conectar un hit antes».

De hecho, mucho antes. Franco hizo un swing al primer lanzamiento que vio del abridor de Houston Luis García, una bola rápida en la zona de strike, y la haló por la línea del jardín izquierdo para un doble con un out.

El bateador ambidiestro de 20 años ha alcanzado la base de manera segura en 43 juegos consecutivos, empatado con Frank Robinson en la racha más larga en la historia de las Ligas Mayores por un jugador de 20 años o menos.

«Es simplemente su disciplina en el plato», dijo su compañero de equipo Yandy Díaz. «No muchos novatos, y mucho menos cualquier tipo de jugador, tiene esa disciplina».

La racha de 43 juegos de Robinson llegó para Cincinnati del 26 de mayo al 7 de julio de 1956. La racha de Franco comenzó el 25 de julio y desde entonces ha superado a un grupo de miembros del Salón de la Fama: Ken Griffey Jr., Al Kaline, Mel Ott, Arky Vaughan y Mickey Mantle: para igualar a Robinson en la cima de esta lista.

«Los nombres que ha pasado en el camino, un grupo muy especial», dijo el mánager de los Rayos Kevin Cash. “Enhorabuena a Wander. Es muy especial estar en la misma oración con Frank Robinson y Mickey Mantle».

Franco tampoco pierde el significado, incluso si nació casi 24 años y medio después del último partido de Robinson en las Grandes Ligas.

«Sé quién es, pero obviamente nunca lo he visto jugar ya que aún no había nacido, dijo Franco. «Es muy especial».

Franco disfrutó de una excelente noche en todos los aspectos el miércoles cuando los Rayos aseguraron la ventaja de local hasta la Serie Mundial y rompieron el récord de victorias de la franquicia en una temporada en una victoria por 7-0 sobre los Astros. El novato se fue de 5-3, aumentando su promedio a .290 y su OPS a .830, e hizo una atrapada sensacional en el campo corto para el primer out de la novena entrada.

La racha de Franco está llegando a un punto en el que no solo es histórica por su edad. Es la tercera más larga entre los novatos en la historia de la Liga Americana, detrás de Alvin Davis de Seattle (47 en 1984) y Charlie Keller de Nueva York (44 en 1939).

Es la racha activa más larga en las Grandes Ligas, la más larga para un novato en la historia de los Rayos y la más larga en la Era Moderna para un campo corto novato. Además, es la racha de una sola temporada más larga en la historia de Tampa Bay y solo faltan cinco juegos para igualar el récord del equipo de Tommy Pham establecido entre 2018-19.