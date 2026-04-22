Indomet dice que durante todo el día y hasta la entrada la noche se esperan fuertes aguaceros.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, a pesar de la presencia de un sistema frontal al norte del país que provocará fuertes lluvias este miércoles, las provincias bajo alerta se redujeron de 14 a 12.

Dijo que desde las primeras horas del día, se han reportado aumentos en la nubosidad y precipitaciones intensas en zonas de Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Montecristi, con tendencia a extenderse a otras áreas durante la mañana.

Para la tarde, el Indomet prevé que el calor vespertino intensifique las condiciones, provocando tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio, incluyendo el Gran Santo Domingo y la región sur.

Durante la noche, el organismo estima que las lluvias persistirán de manera focalizada, afectando principalmente a las comunidades ubicadas en la costa norte del territorio nacional.

Indomet

El Centro Nacional de Pronósticos de Indomet notificó una readecuación en los niveles de vigilancia, actualizando la lista de demarcaciones que requieren atención especial por el fenómeno atmosférico.

Actualmente, se mantienen en alerta las provincias de San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Elías Piña, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y La Vega ante posibles eventualidades.

Bajo aviso meteorológico se encuentran Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, debido al riesgo inminente de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Finalmente, en la costa atlántica se recomienda precaución a las embarcaciones pequeñas por oleaje anormal, mientras que el Indomet insta a la población a seguir estrictamente las guías de los organismos de protección civil.