Santo Domingo.- El reconocido bachatero Frank Reyes sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen poco común en sus redes sociales: una fotografía familiar en la que aparece junto a su esposa y sus siete hijos.

Con esta publicación, el llamado “Príncipe de la Bachata” abrió una ventana a su intimidad, mostrando un lado más personal y familiar que raras veces expone ante el público.

La imagen ha generado una ola de reacciones positivas entre sus fanáticos, quienes destacaron la unión familiar y felicitaron al artista por compartir ese momento especial.

Aunque Frank Reyes suele mantener su vida privada lejos del foco mediático, esta vez decidió mostrar parte de su entorno más cercano, lo que ha sido recibido con gran cariño por sus seguidores.