Franmil Reyes: “Mucha confianza es lo que hay”

Los Leones del Escogido desplegaron todo su arsenal ofensivo anoche para imponerse 14 por 4 a los Tigres del Licey.

El cañonero rojo Franmil Reyes sonó un guadrangular con las bases llenas y remolcó seis carreras para liderar el ataque de los melenudos.

Reyes resaltó que el avance mostrado por los Leones es el fruto de la confianza que impera en el conjunto.

“Mucha confianza es lo que hay en el equipo”, expresó el jugador conocido como La Mole.

Franmil manisfestó que cree en lo que pueden aportar cada uno de sus compañeros para ayudar a que el Escogido avance.

“Confío ciegamente en mis compañeros. Sé el talento, hambre y el deseo que tienen en ganar”, señaló.

Tras cruzar la mitad de torneo, se ha comenzado ha hablar de los principales contendientes a ganar los premios a los jugadores más destacados y el nombre de Franmil está bailoteando para ser Jugador Más Valioso.

“Tengo muy pendiente lo que estoy haciendo porque me lo dicen mis compañeros, familiares y las personas que se me acercan, aunque no estoy mirando los números constantemente”, refirió sobre el tema el nativo de Palenque.

Reyes, esta temporada, es líder en cuadrangulares con 6, encabeza las remolcadas con 28 y está bateando .294. “Me siento bendecido por lo que está ocurriendo con mi carrera”.

Erik González (4-3) contribuyó a la victoria escarlata con triple, jonrón y tres producidas, mientras que José Marmolejos (5-3) produjo dos carreras.

Víctor Santos se apuntó su tercer triunfo.