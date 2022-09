Fue después de la tormenta

José Ignacio Paliza,

Ministro Administrativo.-

Si el recorte del 4 % del presupuesto a Educación no está en discusión ha sido después de la tormenta que ha obligado al Gobierno a rectificar la decisión. La inversión en la enseñanza de anteriores administraciones es un asunto del pasado. No es lo que se debate. Con la aclaración no busca más que hacerse el simpático.

Liz Truss

Liz Truss,

Primera ministra inglesa.-

Aunque se desempeña como ministra de Relaciones Exteriores la función que asume pone a prueba su capacidad y liderazgo en una nación con muchos problemas internos y externos. En un escenario marcado por el Brexit, la pandemia sanitaria y la invasión de Rusia a Ucrania su gestión plantea lógicas interrogantes.

Olga Lara

Olga Lara,

Cantautora.-

Su carrera artística como cantante y compositora es digna de un reconocimiento como la propuesta por el Senado. Siempre correcta y formal fue durante un tiempo una figura del medio y sus canciones, interpretadas con su tierna voz, eran disfrutadas por selecta audiencia. Esa trayectoria hay que reconocerla.