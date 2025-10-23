Barahona.– Las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa continúan afectando el sur del país, dejando comunidades incomunicadas, carreteras bloqueadas y familias desplazadas en las provincias Barahona y San Juan de la Maguana, ambas bajo alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En Barahona, las precipitaciones registradas desde la madrugada del jueves provocaron la caída de árboles y deslizamientos de tierra, obstaculizando vías principales que conectan los municipios de Paraíso, Polo, Cabral y Cachón. El tránsito vehicular en algunos tramos ha sido interrumpido temporalmente, mientras los equipos de emergencia trabajan para despejar las carreteras y restablecer la comunicación con las comunidades afectadas.

Las autoridades locales informaron que, aunque las lluvias disminuyeron ligeramente en horas de la noche, el cielo permanece nublado y el terreno saturado, lo que mantiene el riesgo de nuevos derrumbes y crecidas repentinas de ríos y cañadas.

Quizas te interese: Gobierno mantiene suspensión laboral y docente por efectos de la tormenta Melissa; 12 provincias en alerta roja

En San Juan, particularmente en el municipio cabecera y en Juan de Herrera, así como en el distrito municipal Sabaneta, se reportan lluvias persistentes acompañadas de una densa neblina que ha reducido la visibilidad. Esta situación llevó a las autoridades a desalojar preventivamente a visitantes del parador fotográfico de Sabaneta, ante el peligro de deslizamientos.

Asimismo, se mantiene una estricta vigilancia sobre la presa de Sabaneta, que actualmente se encuentra en su nivel máximo y continúa vertiendo agua por los canales de emergencia. Aunque el comportamiento de la presa está bajo control, los organismos de socorro se mantienen en sesión permanente ante cualquier eventualidad.

Como medida preventiva, varias familias han sido trasladadas a refugios temporales. En el Centro Tecnológico de Sabaneta permanecen 32 familias, mientras que en el Estadio Hermano Suárez se alojan 10 personas desplazadas de la zona de Mesopotamia.

Los productores agrícolas de ambas provincias han expresado preocupación por los daños potenciales en sus cultivos, en un contexto económico ya afectado por pérdidas anteriores y deudas acumuladas.

El Comité Provincial de Emergencias reiteró el llamado a la población para mantenerse alerta, evitar cruzar ríos o zonas vulnerables, y seguir las instrucciones de los organismos oficiales. También advirtió sobre posibles desprendimientos de rocas, caída de árboles y fuertes oleajes en la costa sur.

Las autoridades confirmaron que los trabajos de monitoreo continuarán durante las próximas horas, mientras los equipos de rescate y asistencia se mantienen desplegados en las zonas más afectadas de Barahona y San Juan, con el objetivo de salvaguardar vidas y mitigar los daños ocasionados por la tormenta Melissa.