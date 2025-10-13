El general José Manuel Durán Infante, del Ejército, y el coronel paracaidista Osvaldo Montero Mena, de la FARD, premian a las ganadoras en la Carrera 10 K.

Santo Domingo.-La Academia Aérea General Piloto Frank Andrés Feliz Miranda (AGBPFAFM), de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), se mantiene al frente del medallero general de la edición XXVIII de los Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas, consolidando su supremacía atlética.

Los aéreos acumulan un total de 17 medallas: nueve de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, sumando 122 puntos en la clasificación general.

En segundo lugar se ubican los cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras (AMBC), del Ejército de República Dominicana (ERD), con un total de 11 preseas —dos de oro, seis de plata y tres de bronce— y 59 puntos.

La Academia 2 de Marzo para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González (AJFHG), de la Policía Nacional, ocupa el tercer lugar con cuatro oros, una plata y tres bronces, acumulando 54 puntos.

Por su parte, la Academia Naval Vicealmirante César De Windt Lavandier (ANDWL), de la Armada de República Dominicana, se quedó con el cuarto lugar con un total de nueve medallas —cuatro de plata y cinco de bronce— sumando 35 tantos.

Medallas de oro por disciplina

Las preseas doradas de la FARD se lograron en fútbol, ajedrez por equipo femenino, ajedrez individual femenino, carrera de 10 kilómetros masculino y femenino, tiro con fusil individual masculino y femenino, y tiro con fusil por equipo masculino y femenino.

El general José Manuel Durán Infante, del Ejército, y el coronel paracaidista Osvaldo Montero Mena, de la FARD, en la premiación del voleibol junto a los cadetes. / Fuente externa.

El Ejército obtuvo oros en ajedrez por equipo masculino y voleibol sala femenino, mientras que la Policía Nacional se impuso en baloncesto, ajedrez individual masculino, voleibol sala femenino y softbol.

Un evento de confraternidad y desarrollo

Los Juegos Deportivos para Cadetes y Guardiamarinas son organizados por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (CODFAPON), presidida por el general de brigada José Manuel Durán Infante, del ERD.

La presidencia del Comité Organizador recae en el coronel paracaidista (DEM) Osvaldo Montero Mena, de la FARD, quien destacó la importancia del evento como espacio de confraternidad, disciplina y desarrollo físico integral de los futuros oficiales.

La competencia reúne a las tres academias militares y a la Policía Nacional, promoviendo el respeto, la camaradería y el espíritu competitivo, contribuyendo al fortalecimiento de los valores institucionales y al desarrollo deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.