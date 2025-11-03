Fuerza del Pueblo convoca marcha para el 30 de noviembre

SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) juramentó este lunes a los nuevos integrantes de su Dirección Política y anunció la convocatoria de una marcha nacional el próximo 30 de noviembre, en apoyo a los reclamos sociales ante la situación de “crisis e incertidumbre” que, aseguran, vive la República Dominicana.

El anuncio se produjo durante la primera reunión oficial del organismo tras las elecciones internas del pasado 3 de octubre, donde fueron ratificados Leonel Fernández como presidente del partido, Radhamés Jiménez Peña como vicepresidente y Antonio Florián (Peñita) como secretario general. La juramentación estuvo a cargo del presidente de la Comisión Nacional Electoral de la FP, Henry Merán.

En el mismo acto, también prestaron juramento los nuevos miembros electos de la Dirección Política: Juan Bautista Gómez Almánzar, Jesús Antonio Féliz Féliz, Marcos Genaro Cross Sánchez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Felipe Payano, Raúl Arturo Martínez Martínez, Ángel Danilo Terrero Fortuna, Víctor José Díaz Rúa, Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada y Modesto Reyes Valentín.

Durante la reunión, la dirigencia aprobó la realización de una marcha pacífica para expresar lo que consideran una respuesta ciudadana frente a problemáticas que aseguran se han agravado bajo la gestión gubernamental actual.

Entre los puntos que motivan la manifestación, la FP destaca:

El alto costo de la vida , que presiona a las familias de menores recursos.

, que presiona a las familias de menores recursos. El aumento de la inseguridad , afectando barrios y comunidades.

, afectando barrios y comunidades. Los frecuentes apagones , que atribuyen a fallas de planificación en el sistema eléctrico.

, que atribuyen a fallas de planificación en el sistema eléctrico. La escasez de agua potable tanto en zonas urbanas como rurales.

tanto en zonas urbanas como rurales. La inestabilidad del tipo de cambio, que disminuye la confianza económica.

A juicio del partido opositor, estas situaciones deterioran la calidad de vida de la población, al tiempo que acusan al gobierno de carecer de soluciones efectivas para enfrentarlas.