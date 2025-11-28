Fundación de Bad Bunny abre espacio interactivo con la cultura navideña de Puerto Rico

San Juan.– El artista puertorriqueño Bad Bunny y la Fundación Good Bunny inauguraron este viernes una experiencia inmersiva inspirada en las tradiciones navideñas de Puerto Rico, con música típica, actividades artísticas y un recorrido interactivo para los más pequeños, como parte de la iniciativa «Bonita Tradición».

“Las tradiciones navideñas de Puerto Rico siempre han sido un recordatorio de quiénes somos como pueblo: unidos, alegres y llenos de cultura”, expresó el cantante en declaraciones escritas. Benito Antonio Martínez Ocasio explicó que este proyecto “nació del deseo de crear un espacio donde las familias compartan, aprendan y se sientan orgullosas de sus raíces”.

El espacio, ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas, estará abierto hasta el 5 de enero y cuenta con salas interactivas con pinceles colgantes, teléfonos para hablar con los Reyes Magos, áreas para dibujar y elementos alusivos a instrumentos tradicionales como el cuatro puertorriqueño y las congas.

Una experiencia para celebrar la cultura boricua

Camila Vega, coordinadora de desarrollo de la Fundación Good Bunny, explicó que este año quisieron darle un giro más interactivo al evento.

“Queríamos que toda la familia participara y que los niños se llevaran la tradición a su casa”, señaló.

Como en ediciones previas, la fundación también realizará la entrega de regalos a niños de recursos limitados, incluyendo guitarras, bates, guantes, pinceles y libros.

La exposición también muestra dibujos creados por jóvenes que asistieron al campamento «Un Verano Contigo» durante el pasado verano.

Para Alondra Nicole, empleada del evento de 19 años, la experiencia representa la esencia de la Navidad puertorriqueña.

“Aquí los niños pueden pintar, hablar con los Reyes Magos y vivir nuestras costumbres, que en Puerto Rico se celebran por meses”, comentó.

Compromiso con la niñez

La Fundación Good Bunny, establecida en 2018, se dedica a apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos mediante programas de música, arte y deporte. Desde su creación, ha desarrollado iniciativas como el campamento «Un Verano Contigo», clínicas deportivas y la tradicional entrega de regalos “Bonita Tradición”.