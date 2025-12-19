Futuro de Tigres del Licey no depende de él por completo

Tigres del Licey en uno de sus momentos de gloria.

Las aspiraciones de clasificación al round robin de los Tigres del Licey penden de un hilo, y es que su destino no depende absolutamente de ellos.

Pese a que ganen los próximos cinco encuentros que le restan, tienen que pujar a que sucedan varias combinaciones que les beneficien.

Dentro de esos deseos azules está en que Estrellas y Escogido se desplomen. Para que eso suceda, los Gigantes del Cibao tendrán que ser una especie de aliados, ya que de los cuatro equipos que están luchando, los nordestanos son los únicos que tienen cinco encuentros directos con los involucrados.

El Licey inicia hoy su pesada carga enfrentando a las Águilas Cibaeñas, equipo que ya está clasificado pero que conociendo la rivalidad histórica entre estos le jugará duro a los felinos con la única misión de verlos agonizar más.

Los Tigres en este trayecto de cinco partidos restantes, no pueden darse el lujo de perder un encuentro más para terminar con marca de 24-26, ya que los otros tres conjuntos hasta el momento tienen la oportunidad de finalizar con marca de 25-25.

Con la actual tabla de posiciones, tanto Escogido como Estrellas pueden darse el lujo de perder aunque sea dos encuentros, lo cual sería beneficioso para el Licey, en caso de ganar los partidos restantes. Los Gigantes de su lado aparentan tener margen solo para perder un partido.

Al Licey le restan dos encuentros directos con sus más cercanos rivales, al igual que las Estrellas, mientras que a los Leones le quedan tres de este tipo.