Tony Clark

Exdirector Asociación Jugadores MLB

Su futuro se ha tornado incierto tras la investigación por nepotismo y corrupción en la que regenteaba como un verdadero líder. Aunque renunció de la entidad en medio del escándalo, además de un gran embrollo económico en el sindicato, la fiscalía de Nueva York trata de establecer si incurrió en obstrucción de justicia.

Luis Mercedes

Presidente Liga Mercedes

Aunque su liga tenga todos los años del mundo operando en el entorno del estadio Quisqueya, sabe muy bien que esos terrenos no son suyos. Esa bravuconería de que solo el Presidente puede sacarlo del área que ocupa no es lo aconsejable. Si el entorno ha de recuperarse para la remodelación del estadio lo más que puede hacer es pedir que lo reubiquen.

Giovanni Cruz

Productor de teatro

Su larga trayectoria como actor y productor del arte dramático lo hacen merecedor del homenaje tributado por el Banco de Reservas al dedicarle su semana de teatro. Con justicia se le valora como uno de los principales referentes del género. Durante la jornada algunas de sus producciones serán puestas en escena.