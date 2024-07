Galilea Montijo, una de las celebridades mejor pagadas en México

Infobae.- Galilea Montijo es una actriz y modelo mexicana que ha estado en Televisa durante más de 30 años. Es reconocida por participar como conductora del popular matutino “Hoy” durante más de una década. Su trabajo en la televisora así como otras actividades le han permitido amasar una fortuna que la coloca al nivel de las celebridades mejor pagadas de México.

Sin embargo, cuando se trata de dinero, “Gali” es evasiva y a menudo desvía la conversación a temas como justificar por qué se le considera una de las mejor pagadas de la empresa de San Ángel. Al no revelar cifras, también se han desatado una serie de especulaciones sobre la paga que recibe como presentadora de La Casa de los Famosos México 2.

En una ocasión, cuando reporteros le preguntaron cuál era su salario, únicamente respondió: “Llevo veintitantos años trabajando sin parar. Sin parar. Lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y, por supuesto, a Televisa que me ha dado trabajo. Ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, a mi mamá… y de eso yo me siento muy orgullosa”.

Bolsos millonarios, viajes y otros lujos

En sus historias y publicaciones de redes sociales la conductora comparte a menudo videos y fotografías de sus viajes a España, Japón, Miami, Indonesia y diversos estados de la República, pero también se muestra luciendo vestidos y bolsos de diseñador.

Celebrity Networth, un sitio web que proporciona estimaciones patrimoniales de celebridades basadas en análisis financieros y estudios de mercado, señala que Galilea Montijo cuenta con un patrimonio de 8 millones de dólares, lo que equivale a 141 millones 304 mil 800 pesos.

Galilea Montijo en España Galilea Montijo en Japón Galilea Montijo en Indonesia

Una de sus más lujosas posesiones es la colección de bolsos que en múltiples ocasiones ha presumido; varios de ellos son considerados de los más caros del mundo. La actriz cuenta con un bolso Birkin 30 de la marca Hermés de color marrón, el cual es elaborado en su totalidad con cuero y tiene un precio aproximado de 551 mil 609 pesos, también posee el modelo en color amarillo pero su costo es de 424 mil 682 pesos.

Cuenta con otra bolsa de la misma marca solo que se trata de una Birkin 35 en color morado. Esta destaca por ser la más costosa de todas, ya que es elaborada con piel de cocodrilo y su precio ronda los 4 millones de pesos; el mismo modelo lo tiene en color negro.

Entre su colección de bolsas también se encuentra una Neverfull de edición especial diseñada en colaboración con la artista Yayoi Kusama de la marca Louis Vuitton, la cual ronda los 100 mil 193 pesos. De la marca Balenciaga, tiene el modelo Graffiti negro que lleva detalles multicolor, el logotipo en la parte delantera y un forro de tela que vale 34 mil 650 pesos.

Otra marca francesa que forma parte de su colección es Chanel; tiene un bolso amarillo elaborada con cuero con un diseño acolchado de rombos, con cadena. Este accesorio tiene un costo de 260 mil 275 pesos.

El Chanel boy lleva ese nombre en honor a Boy Capel, el primer amor de la diseñadora de modas Gabrielle Chanel. El diseño se enfoca en no llevar definido un género y cuenta con una forma rectangular en color negro de charol acolchado con rombos, correa de hombro con cadena y el exterior es 100% de piel. Esta tiene un precio de 209 mil 616 pesos.

Una de sus supuestas adquisiciones, sin confirmar, fue un Rolls Royce Phantom, el cual se comenta que compró con su ex esposo Fernando Reina y que en aquel entonces tenía un precio de entre 7 y 8 millones de pesos.

En marzo de este año se difundió información sobre la supuesta mansión en la que vivía la actriz en un exclusivo fraccionamiento al sur de la Ciudad de México, donde una vivienda puede llegar a costar hasta 54 millones de pesos de acuerdo con agencias inmobiliarias.

Trayectoria y emprendimientos

Galilea Montijo ha sido portada de importantes revistas como “Playboy”, en la que se asegura que cobró millones de pesos por posar junto al rapero French Montana; también ha colaborado en múltiples ocasiones con la marca de joyería “Pandora”.

A través de sus redes sociales la conductora ha trabajado con múltiples marcas de belleza, por ejemplo L’BEL. Incluso ha realizado videos recomendando cafeterías en diferentes estados de la república mexicana.

