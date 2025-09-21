Garantizan seguridad basket distrital

El Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS 2025) informó ayer la implementación de un gran dispositivo de seguridad que garantizará el orden y la tranquilidad durante la celebración de la versión número 49 del evento.

El Ministerio de Defensa, con el oficio No. 36519 firmado por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, del Ejército de República Dominicana, aprobó la integración de 50 miembros de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la seguridad del torneo.

Guzmán Peralta

El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dispondrá de una amplia dotación de agentes para asegurar el orden antes, durante y después de cada partido, dentro y fuera del Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias. “Toda la familia del baloncesto puede tener la certeza de que asiste a un evento debidamente resguardado, en el que podrá disfrutar con tranquilidad”, aseguró Guzmán Peralta.

Cruz Méndez

Asimismo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), encabezada por su director general Pascual Cruz Méndez, ha dispuesto un equipo especial de agentes para viabilizar el tránsito en las avenidas y calles que circundan el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, así como en sus accesos internos.

El esquema de seguridad también contempla la integración de seguridad privada, que trabajará de manera conjunta con la Policía Nacional para el control interno en la instalación deportiva.