Retumban los tambores y redoblantes escarlatas

Tal como si se tratase de la conquista de un campeonato, los jugadores de los Leones del Escogido celebraron su clasificación al Round Robin y la razón no es para menos, ya que su avance a la postemporada les da un nuevo respiro para las aspiraciones que se propusieron como equipo desde el pasado 23 de septiembre cuando iniciaron su proceso en los campos de entrenamientos.

La tropa comandada por el debutante dirigente Albert Pujols se dispersó por todo el terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal, mostrando sus emociones luego de ganar los últimos tres partidos de la serie regular para dejar detrás un turbulento mes de diciembre donde registraron 4-12, el cual puso en riesgo sellar el boleto a la siguiente ronda.

Entre la celebración con cerveza, champaña y hasta agua, mezclada con la algarabía de los jugadores del Escogido, en la cueva roja también se escuchaba el retumbar de tambores y redoblantes dejando sentir un ambiente de satisfacción y diversión por haber subido el primer peldaño en la búsqueda del título.

Al atender en el terreno las inquietudes de miembros de la prensa, Pujols rememoró los buenos momentos que vivió en Grandes Ligas, mientras se escuchaba desde el camerino la algarabía.

“De verdad que esto me lleva a mi carrera como pelotero profesional, ahora yo siendo manager. Fui pelotero y gané dos campeonatos y es un buen feeling (sensaciones) que uno siente cuando uno puede lograr clasificar y eso es lo que yo estoy escuchando ahora y dándole gracias a Dios”, expresó Pujols.

Uno que no contuvo sus energías luego de producirse el último out del partido contra los Gigantes del Cibao fue Junior Caminero, quien desde su integración al Escogido esta temporada no ha parado de producir.

Caminero corrió por el terreno sujetando un esqueleto plástico con un tshirt de los Gigantes, mientras vociferaba eufóricamente.

“El año pasado no pude estar…pero este año lo estoy viviendo y de verdad que me siento muy feliz. Hay que vivir el momento, yo no sé qué va a pasar mañana y hoy estoy viviendo este momento con los Leones del Escogido”, manifestó el antesalista escarlata y prospecto de los Rays de Tampa Bay.

El infielder Jean Segura, quien no jugaba en la pelota dominicana desde la temporada 2014-15, resaltó la armonía que mantuvieron los melenudos, pese al mal momento que atravesaron en la segunda mitad de la regular. De igual modo destacó la buena vibra que impregnaron los fanáticos en los últimos encuentros.

Junior Caminero

“Esta es una liga de emociones, una liga de adrenalina…Creo que todo el jugador dominicano le gusta que el estadio esté lleno para jugar béisbol, porque eso es una manera de sentir la emoción y cuando tú das un batazo en un momento importante, tú puedes ver la diferencia, cuando todo el mundo se separa y te grita”, explicó Segura.

Retribución por el respaldo

Como una forma de agradecimiento, los jugadores y coaches de los Leones salieron al parqueo para llevarle parte de la celebración a los parciales escogidistas, quienes se disfrutaron el momento vociferando a cada uno de los peloteros y proclamando cada una de las consignas alegóricas al equipo, mientras continuaban sonando los tambores y redoblantes, convirtiendo la celebración de la clasificación en un momento especial e inolvidable, no solo para los jugadores si no para la fanaticada, dejando detrás la incertidumbre que existió por varios días sobre si el equipo calificaría o no.