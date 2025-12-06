García y Taylor impulsan a los Gigantes a un cerrado triunfo y los elevan al tercer lugar del béisbol dominicano

Santo Domingo.– El intermedista Luis García Jr. conectó un imparable remolcador en el cierre de la séptima entrada y el importado Samad Taylor bateó de 4-3 con tres carreras anotadas, guiando a los Gigantes del Cibao a una apretada victoria 4-2 sobre los Tigres del Licey, escalando a la tercera posición del torneo de béisbol profesional dominicano, dedicado a don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

García rompió un empate a dos carreras en la séptima entrada, con dos corredores en circulación, impulsando la vuelta que dio ventaja al equipo dirigido por José Leger.

De su lado, Samad Taylor tuvo una gran actuación al ligar de 4-3, incluyendo un doble y tres anotadas, siendo determinante en la victoria de los Gigantes.

Gigantes escalaron al tercer lugar

El relevista Blake Weiman fue el lanzador ganador del encuentro, Michael Tamarez cargó con la derrota y Anderson Pilar se acreditó el salvamento.

Con este triunfo, los Gigantes escalaron al tercer lugar con récord de 16-19, mientras que los Tigres del Licey cayeron al quinto puesto con marca de 15-20.

Quizas te interese: RD conquista 7mo lugar en Bolivarianos

Los Gigantes anotaron una carrera en la primera entrada con imparable al central. Samad Taylor avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado del abridor y Luis García Jr. lo remolcó con elevado de sacrificio al central.

En el tercer episodio, los Gigantes sumaron otra vuelta: Taylor abrió con doble al left, García recibió pelotazo, Deyvison de los Santos negoció boleto y Leury García falló con elevado de sacrificio. En un error de tiro del jardinero central anotó Taylor.

Taylor conectó imparable por tercera

Los Tigres igualaron 2-2 en la séptima entrada: Mel Rojas recibió boleto, Francisco Mejía conectó doble al central, Cal Stevenson rodó por la inicial anotando Rojas, y Hayden Senger negoció boleto que permitió que Mejía anotara.

Los Gigantes tomaron el control definitivo en el cierre del séptimo: Melvin Mercedes pegó imparable al derecho, Taylor conectó imparable por tercera, Luis García Jr. remolcó a Mercedes con firme batazo al central y Deyvison de los Santos impulsó a Taylor con elevado de sacrificio al derecho.

Los más destacados a la ofensiva por los Gigantes fueron: Samad Taylor con doble y dos sencillos; Luis García Jr. con dos imparables, y Kelvin Gutiérrez, Carlos Jorge y Melvin Mercedes con un sencillo cada uno.

Por los Tigres del Licey brillaron Francisco Mejía y Emilio Bonifacio con un doble cada uno, y Cristian Adames con un sencillo.