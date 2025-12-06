RD conquista 7mo lugar en Bolivarianos

La República Dominicana finalizó en la séptima posición en los XX Juegos Bolivarianos que concluyen hoy en las ciudades de Ayacucho y Lima, esta última que albergó la mayor cantidad de deportes.

La delegación quisqueyana se mantendrá con el mejor séptimo resultado en la cita multideportiva bolivariana.

Con una delegación de 222 deportistas, los cuales compitieron en 33 modalidades, la República Dominicana, hasta ayer, figuraba con un total de 67 medallas, incluidas 12 de oro, 17 de plata y 38 de bronce.

En la versión IX de los Juegos Bolivarianos, celebrados en el 2022 en Valledupar, Colombia, la delegación quisqueyana, que ocupó el sexto peldaño con un total de 90 medallas (22 de oro, 24 de plata y 44 de bronce), estuvo conformada por 489 deportistas que vieron acción en 41 modalidades.

Resultados

El atletismo, el judo y wushu fueron las federaciones que mejores resultados de medallas tuvieron en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima.

El atletismo brilló con nueve preseas en total, incluidas tres de oro, tres de plata e igual cantidad de bronce, mientras que el judo sobresalió con tres oros, una plata y cinco metales de bronce, para nueve en total.

El wushu también destacó con tres preseas doradas, un par de plata y tres de bronce, mientras que la lucha sumó tres metales de segundo lugar.

Pesas, con cuatro atletas, logró un oro, una plata y un par de bronce, en tanto que el boxeo aportó dos metales plateados y dos de bronce, y la lucha se alzó con tres platas y dos metales de bronce.

Mejor jornada

Con 13 medallas, la jornada XIV del viernes fue la mayor cosecha, con la participación del wushu, que se hizo de ocho preseas, incluidas tres de oro, dos de plata y tres de bronce, mientras que el tenis de mesa, con Eva Brito, consiguió la plata en sencillos, y la tercera de la disciplina, tras los bronces en equipo masculino y femenino.

El karate se alzó con tres metales de tercer lugar, mientras que el golf, con Willy Pumarol, hizo historia al conseguir la primera presea en ese deporte para la República Dominicana en eventos internacionales al ganar el metal de tercer lugar.

Pumarol tuvo una semana de juego sobrio y estable y su score de 274 en el torneo le dio un 10 bajo par y la tercera posición.

El atletismo cerró su participación en el evento multideportivo con el bronce del relevo 4×400 mixto.

Bicampeona

Rosa Angélica Ramírez, en impulso de la bala del atletismo, se consagró bicampeona en la especialidad en los Bolivarianos con una marca de 17.44 metros, la más alta registrada en la prueba.

En la cita del 2022, en Valledupar, Rosa Ramírez conquistó el primer lugar al enviar el objeto a los 17.31 metros, para imponerse a la chilena Natalia Duco, plata con 16.75, y a Ivana Gallardo, también de Chile, quien cobró el bronce con 16.52 metros.