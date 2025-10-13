San Francisco de Macorís.– Los Gigantes del Cibao continúan fortaleciendo su plantel de cara al inicio de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con la integración este lunes de Gary Sánchez, Pablo Reyes, Roldy Brito y Anderson Pilar a los entrenamientos.

La llegada de estos jugadores combina experiencia, versatilidad y proyección joven, elementos que el cuerpo técnico considera esenciales para competir con fuerza desde el primer día.

Gary Sánchez, receptor con una destacada trayectoria en las Grandes Ligas, vuelve a vestir la camiseta de los Gigantes con la misión de aportar liderazgo, poder ofensivo y experiencia detrás del plato. Su presencia refuerza tanto el lineup como el carácter competitivo del club.

Pablo Reyes, reconocido por su habilidad defensiva y su capacidad para jugar múltiples posiciones, fortalece el infield con energía y dinamismo. Su experiencia en MLB y en LIDOM lo convierte en una pieza valiosa para la estrategia del equipo.

Entre las nuevas caras también destaca Roldy Brito, una de las selecciones más prometedoras en el pasado sorteo de novatos. El joven jugador se une al grupo para continuar su proceso de adaptación y desarrollo dentro de la organización.

En el pitcheo, Anderson Pilar buscará aportar profundidad y consistencia desde el montículo, sumando velocidad y control a la rotación.

El dirigente José Leger calificó estas incorporaciones como un paso clave en la preparación del equipo:

“Contar con este grupo desde temprano nos permite fortalecer la química y mantener el enfoque competitivo que caracteriza a los Gigantes.”

Por su parte, el gerente general Jaylon Pimentel destacó la actitud de los jugadores:

“La mezcla de experiencia y juventud nos da el balance que buscamos para esta temporada. Estamos muy satisfechos con el compromiso mostrado.”

Los Gigantes del Cibao debutarán en la temporada 2025-26 el próximo 15 de octubre, cuando visiten a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago, en un esperado duelo que marcará el inicio de una nueva campaña llena de expectativas para la fanaticada.