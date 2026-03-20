Todas las viviendas y negocios que estén a menos de 30 metros del río serán desalojadas./Foto Jorge González

A tres semanas de las intensas lluvias e inundaciones en el municipio de Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat, que dejaron destruida una parte del área habitada en la ribera del río Joba, el buen clima, el sol y la intervención del Gobierno han cambiado drásticamente el panorama del desastre desolador que había en la zona.

Si bien, aún quedan vestigios de la destrucción ocasionada por el desborde del río Joba, el Gobierno, a través de diferentes instituciones, está haciendo todo lo posible para solucionar rápida y eficientemente los inconvenientes causados por las inundaciones.

La noticia que anda de boca en boca y que ha llevado la esperanza a los residentes de la localidad es la información dada por el alcalde de que el Gobierno dragará el río Joba y desalojará las viviendas que estén a menos de 30 metros de la orilla para evitar futuros desastres.

Varias personas conversan debajo de un árbol en la localidad El Caimán, en Gaspar Hernández./Foto Jorge González

Alcalde

“El presidente vino en auxilio del municipio de Gaspar Hernández, él estaba informado desde el día uno de todo lo que había ocurrido aquí, pues tenía un ministro que le informaba todo. Lo primero que llegó fueron enseres. Hasta hoy tenemos un 98 % de la entrega de los enseres que llegaron”, dijo Abelito Suriel, alcalde del municipio.

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El Gobierno draga el río Joba y desaloja viviendas para prevenir futuros desastres en Gaspar Hernández

Según el funcionario, el Gobierno ordenó el dragado y engavionado del río Joba en unos cinco kilómetros y el desalojo y traslado de las personas que vivan a menos de 30 metros de la orilla.

Abelito Suriel, alcalde./Foto Jorge González

A las personas que tengan negocios a orillas se les hará un pago por la estructura que tengan. No por la tierra.

“El saldo, aparte de los otros daños, son unas 24 viviendas que fueron destruidas. Estas serán reubicadas. Hubo muchas personas que fueron desplazadas, pero ya están regresando a sus casas. A estas se les han entregado enseres y raciones alimenticias”, concluyó el munícipe.

Intervención

Desde ocurrida la devastación, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, los Comedores Económicos, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y la alcaldía de este municipio, junto a brigadas de emergencias de la Defensa Civil, el Poder Ejecutivo ha intervenido toda la zona de catástrofe en Gaspar Hernández.

Los afectados han recibido, aparte de electrodomésticos (estufas, neveras, lavadoras y televisores), diariamente raciones alimenticias crudas de parte de Asistencia Social de la Presidencia y cocinadas por los Comedores Económicos.

Esta imagen tomada el miércoles por reporteros de El Nacional desde la calle Duarte en Gaspar Hernández, de la provincia Espaillat, tres semanas después de las inundaciones, producto de intensas lluvias es una muestra de la desolación y las huellas dejadas por la crecida del río Joba. Decenas de viviendas fueron destruidas y otras anegadas, evidenciando descuido ciudadano y de las autoridades que permitieron construir en la orilla del río./Foto Jorge González

De su lado, el ayuntamiento y unidades de Obras Públicas han dado todo el apoyo para la limpieza y reparación de vías e infraestructuras afectadas.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) está realizando la reparación de casas y la evaluación de los daños generales para dar asistencia a los afectados.

También esta entidad hace un inventario de las viviendas en zona vulnerable y su posible reubicación en terrenos seguros.

“Lo importante es que el Gobierno ha venido en nuestra ayuda, pero se debe cumplir todo lo que se ha dicho. Sabemos que después de un tiempo todo se olvida y seguiremos con los mismos problemas”, explicó Patricio Tavares.

Escuela

La escuela básica Juan Pablo Duarte del barrio El Caimán resultó con daños considerables, luego de que las aguas derribaran el portón principal y destruyeran parte de su pared perimetral, originando esto pérdidas de mobiliario, computadoras, archivos y material didáctico. Todo el primer nivel fue afectado por el lodo, la basura y los escombros.

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (Minerd) trabaja en la rehabilitación de este centro, que iniciaría a impartir docencia de manera parcial a partir del día de hoy.

Daños

Aparte de las viviendas y los locales comerciales afectados, las lluvias provocaron cuantiosos daños a la agricultura, afectando siembras de plátanos, cacao y otros rubros.

Antecedentes

El pasado 25 de febrero, intensas lluvias y el desborde del río Joba provocaron la caída de varios locales comerciales contiguos a uno de los puentes de Gaspar Hernández y decenas de viviendas inundadas, con daños en los ajuares, techos y estructuras. Igualmente, se registraron cuantiosos daños a la agricultura, afectando siembras de plátanos, cacao y otros rubros. Dentro de los sectores afectados están: El Matadero Viejo, La Joya Adentro, el centro de la ciudad, La Cueva de los Leones y El Caimán, entre otros.