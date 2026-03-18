Avenida Paseo del Río a pocos años de su inauguración está deteriorada y descuidada

En plena vía varios camiones mezcladores de concreto son estacionados día y noche en la avenida Paseo del Rio, en el sector Domingo Savio de la capital, ocupando un carril de circulación y lo que debería ser una zona de libre tránsito se ha convertido en un parqueo privado para estas maquinarias pesadas, práctica que además de infringir la Ley de Movilidad, Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, representa un riesgo crítico de colisión para los conductores que transitan por la zona, especialmente durante la noche, debido a que estos vehículos no tienen ningún tipo de señalización. /Foto Jorge González

A pesar de haber sido inaugurada con grandes expectativas de transformación urbana para los barrios Los Guandules y La Ciénaga, que conforman el sector Domingo Savio en la ribera del río Ozama (Distrito Nacional), la avenida Paseo del Río presenta hoy un panorama de descuido que preocupa a comunitarios y visitantes.

Desde hace algo más de un mes, un tramo de la importante vía se encuentra cubierto por una extensa cerca de planchas de aluminio de gran tamaño en uno de sus carriles. Reporteros de El Nacional observaron una gigantesca grúa moviendo grandes torres de varillas y decenas de hombres trabajando en el área.

Aunque no ha trascendido qué se hace en el lugar, se especula que es una reparación en la calzada de concreto por un hundimiento en parte del terreno.

Después de tres años de retraso todavía los contratistas de la avenida Paseo del Río no han podido concluir esta vía. Moradores dicen que la primera parte presenta vicios./Foto Jorge González

“Nosotros no podemos dar ningún tipo de información, sé que se hace una reparación y reforzamiento por hundimiento del concreto. Recuerde que esto es un terreno muy inestable, por eso esta vía es en concreto armado”, explicó un obrero que prefirió no dar su nombre.

Puede leer: ¿Podrá ser entregado el túnel de la Luperón a finales del mes de abril o inicios del mes de mayo?

Es bueno destacar que el Gobierno y la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) entregaron una primera etapa de esta obra en diciembre de 2021 y una segunda fase de consolidación en diciembre de 2023.

Según algunos de los comunitarios, estas labores de intervención ocurren años después de las inauguraciones oficiales, y sugieren problemas de terminación o fallos estructurales que requieren mantenimiento correctivo en una obra que debería estar en pleno funcionamiento.

Desde hace unos dos meses obreros de URBE auxiliados por máquinas pesadas trabajan en la reparación de un tramo de la avenida Paseo del Río en la margen del Ozama./Foto Jorge González

“Creo que todos los que nos quedamos aquí estamos muy contentos por lo que está pasando. Tenemos una buena vía, parque, multiuso, dispensario y destacamento, pero hay que poner orden. Ya usan la vía como parqueo y hasta para tender ropas”, dijo Aquilino Almonte, residente.

Muelle en deterioro

El pequeño muelle de los pescadores, un espacio diseñado para potenciar la economía local y la pesca sostenible, se encuentra en un estado de deterioro.

Algunos tramos de la avenida Paseo del Río son usados como estacionamiento./Foto Jorge González

Las rampas de acceso están desencajadas y el área de las amarras muestra también signos de avería, lo que limita su utilidad y pone en riesgo la seguridad de quienes dependen de él para su labor diaria.

“Hay que ser honesto. Este muelle es mejor que lo que teníamos, pero entregado hace tres años no debería estar como está”, dijo Salvador Pérez, pescador.

Espacio público

Más allá de los problemas de infraestructura, el uso cotidiano de la avenida ha escapado al control de las autoridades. Ante la falta de fiscalización, los carriles de la vía están siendo utilizados como estacionamientos permanentes por residentes y particulares, dificultando el flujo vehicular y el paso del corredor de la OMSA.

También resulta común observar cómo los barandales y áreas peatonales de la avenida se han convertido en tendederos de ropa, una práctica que desvirtúa la inversión millonaria realizada para el saneamiento y embellecimiento de la zona.

Una excelente obra

La avenida Paseo del Río es la interconexión de 3.3 kilómetros al tránsito vehicular desde la avenida del Puerto Francisco Alberto Caamaño en la parte sur, con la parte norte y la calle Respaldo 17, que la conecta con el puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de la 17).

Esta vía, que se extiende a todo lo largo de la ribera oeste del río Ozama, conecta los barrios de La Ciénaga, Los Guandules y Gualey en el sector Domingo Savio del Distrito Nacional.

A todo lo largo de la vía se han construido parques, áreas para juegos infantiles, jardineras, un estadio de béisbol infantil, canchas deportivas, aceras con bancos para sentarse y un pequeño muelle para botes de remos. Se han y están recuperando los espacios que se forman entre la vía y la ribera del río mediante la construcción de espacios verdes y plazas.

Sugerencia

Esta situación subraya la necesidad de un plan de mantenimiento y vigilancia constante por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional y la URBE para evitar que el Nuevo Domingo Savio se convierta en una obra fallida debido al uso indebido y la falta de seguimiento técnico.